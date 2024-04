Rosina odštartoval sezónu druhým a prvým miestom v Imole

Imola 22. apríla (TASR) - Slovenský automobilový pretekár Štefan Rosina dosiahol druhé a prvé miesto v úvodnom podujatí sezóny Lamborhini Super Trofeo Europe. Po úspešnom víkende na okruhu v talianskej Imole sa jazdec českého tímu Micanek Motosport Powered by Buggyra dostal do čela priebežného hodnotenia svojej kategórie.



Seriál prvýkrát odštartoval už ako súčasť víkendu MS vytrvalostných špeciálov (WEC). Na štarte figurovalo 52 vozidiel Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2, Rosina súťažil v kategórii ProAm. Prvý súťažný víkend komplikovalo premenlivé počasie a úvodné preteky predčasne ukončili. Slovenský jazdec ich odštartoval na pneumatikách do sucha. "Počasie sa neustále zhoršovalo. Vietor lámal konáre stromov a začalo pršať. Broněkovi Formánekovi som odovzdal auto na druhej pozícii. Potom na trať vyšlo safety car. Počasie sa naďalej zhoršovalo a preto preteky predčasne ukončili," priblížil Rosina. V nedeľňajších pretekoch už boli priaznivejšie podmienky. Tentoraz odštartoval Formánek, ktorý dal Rosinovi auto na druhej priečke. Ten ju ešte vylepšil a napokon si pripísal triumf, vďaka ktorému sa obaja dostali na čelo priebežného poradia svojej kategórie. "Zúročili sme prípravu celého tímu. Mám veľkú radosť z výsledkov a ďakujem tímu za príležitosť, ktorú som dostal," poznamenal slovenský okruhový pretekár, ktorého čaká ďalšie podujatie v polovici mája na belgickom okruhu Spa-Francorchamps.