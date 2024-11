Rosina získal titul majstra Európy v sérii Lamborghini Super Trofeo

Jerez 17. novembra (TASR) - Slovenský automobilový jazdec Štefan Rosina sa spoločne s Čechom Bronislavom Formánkom stali majstrami Európy v sérii Lamborghini Super Trofeo Europe. Rozhodlo sa o tom vo finálových pretekoch v španielskom Jereze.



Posádka Rosina – Formánek štartovala na vozidle Lamborghini Huracan Super Trofeo EVO2 v kategórii ProAm a pred záverečným šiestym súťažným víkendom sezóny mala náskok 13,5 bodu. Rozhodnúť mohli už úvodné preteky víkendu, no tie ovplyvnilo počasie. Jazdilo sa za mokra, za bezpečnostným vozidlom a preteky boli napokon aj predčasne ukončené. Rosina s Formánkom doviezli svoje Lamborghini do cieľa tesne za svojimi rivalmi, čo znamenalo zníženie náskoku o jediný bod.



Bolo jasné, že o všetkom rozhodnú až druhé preteky víkendu, respektíve záverečné preteky sezóny 2024. "Bolo to naozaj napínavé. Dôležité však bolo nestratiť nervy a neurobiť zbytočnú chybu. To sa nám napokon podarilo a udržali sme súperov v tesnom kontakte, čo znamenalo potvrdenie nášho tohtoročného titulu. Mám veľkú radosť. Bola to náročná, no skvelá sezóna. Je to historický okamih. Nikto z nás tento úspech nečakal. Všetci máme veľkú radosť, že sa nám to spoločne podarilo," uviedol Rosina v tlačovej správe.