Roslovic podpísal kontrakt s Carolinou, zarobí 2,8 milióna dolárov

New York 4. júla (TASR) - Americký hokejista Jack Roslovic podpísal ročný kontrakt s Carolinou Hurricanes. Pre dvadsaťsedemročného útočníka to bude štvrté pôsobisko v zámorskej NHL, pričom počas sezóny 2024/25 zarobí 2,8 milióna dolárov.



Roslovica draftoval v roku 2015 v prvom kole draftu z celkovej 25. priečky Winnipeg, za ktorý následne odohral tri kompletné ročníky. Od sezóny 2020/21 obliekal dres Columbusu, ktorý ho v marci vymenil do New Yorku Rangers. Roslovic odohral počas kariéry v profilige celkovo 445 zápasov, v ktorých nazbieral 221 bodov (80+141), ďalších 13 bodov pridal v 36 štartoch v play off. "Jack je dynamický hráč, ktorý sa počas celej kariéry podieľal na ofenzíve. Pridanie ďalšieho pravorukého tvorcu, ktorý dokáže vniesť rýchlosť a zručnosť, bude pre náš tím posilnenie," citovala agentúra AP generálneho manažéra klubu Erica Tulského.