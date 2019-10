Rossi absolvuje v Austrálii 400. Veľkú cenu v kariére

Phillip Island 24. októbra (TASR) - Taliansky pretekár Valentino Rossi absolvuje v Austrálii 400. Veľkú cenu v seriáli MS cestných motocyklov. Štyridsaťročný sedemnásobný šampión v MotoGP debutoval v roku 1996 v triede do 125 cm3. V kráľovskej kubatúre MotoGP odjazdil 339 pretekov, 89-kát zvíťazil, na pódium sa dosal celkovo 198-krát.



"Prešlo veľa času, veľmi veľa. Som rád, že 'štyristovka' vyšla na VC Austrálie, pretože okruh na Phillip Island je ikonické miesto," povedal Rossi, ktorý má zmluvu s Yamahou až do konca budúceho roka. "Je to neuveriteľné. Nečakal som, že vydržím súťažiť tak dlho. Nikdy som ani nerozmýšľal nad tým, dokedy chcem aktívne pôsobiť," dodal Rossi podľa agentúry AFP.