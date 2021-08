Rossi po sezóne ukončí kariéru

Spielberg 5. augusta (TASR) - Legendárny taliansky motocyklový pretekár Valentino Rossi ukončí po sezóne svoju úspešnú kariéru. Sedemnásobný majster sveta v triede MotoGP to oznámil na štvrtkovej tlačovej konferencii v rakúskom Spielbergu pred Veľkou cenou Štajerska.



Štyridsaťdvaročný Rossi debutoval v seriáli MS v roku 2006, o rok neskôr získal prvý titul v kubatúre do 125 cm3 vo farbách Aprilie. O dva roky neskôr s tým istým tímom ovládol celkové hodnotenie v triede do 250 cm3.



Neskôr sa stal ikonou kráľovskej triedy MotoGP. S Hondou vyhral šampionát trikrát (2001, 2002, 2003) a s Yamahou štyrikrát (2004, 2005, 2008, 2009). Počas svojej kariéry vyhral 115 pretekov a v historických tabuľkách mu patrí druhé miesto za krajanom Giacomom Agostinim (122 víťazstiev, 15 titulov).



V prebiehajúcej sezóne figuruje Rossi na 19. mieste klasifikácie MotoGP so ziskom 17 bodov.