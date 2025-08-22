< sekcia Šport
Rossi podpísal s Minnesotou trojročný kontrakt na 15 miliónov
Autor TASR
New York 22. augusta (TASR) - Vedenie zámorského hokejového klubu NHL Minnesota Wild podpísalo trojročný kontrakt v celkovej hodnote 15 miliónov dolárov s Marcom Rossim. Dvadsaťtriročný útočník mal status chráneného voľného hráča. Informáciu priniesol Michael Russo z portálu The Athletic.
Rossi v minulej sezóne odohral v drese Wild 82 zápasov, v ktorých nazbieral 60 bodov za 24 gólov a 36 asistencií. V počte gólov, asistencií aj bodov si vytvoril svoje maximum v kariére.
Rakúskeho útočníka si Wild vybrali v 1. kole draftu 2020 z 9. miesta, pred odchodom do zámoria pôsobil vo Švajčiarsku. Rossi odohral v NHL celkovo 185 zápasov, strelil v nich 45 gólov a nazbieral 101 bodov.
