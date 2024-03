Rossi prekonal Gáboríkov zápis, Barzal napodonil Pálffyho

New York 24. marca (TASR) - Rakúsky hokejový útočník Marco Rossi strelil dva góly Minnesoty v zápase St. Louis, ale nezabránil prehre 4:5 pp. Rossi má v nováčikovskej sezóne NHL na konte 20 gólov, čím prekonal zápis Mariána Gáboríka (18 v sezóne 2000-01) a osamostatnil sa na druhom mieste za Kirillom Kaprizovom (27 v 2020-21).



Matthew Barzal (1+2) zaznamenal proti Winnipegu svoj 27. trojbodový zápas v kariére a v klubovej histórii New Yorku Islanders vyrovnal zápis Žigmunda Pálffyho a Patricka Flatleyho. Rekordérom je Bryan Trottier so 150 zápasmi s minimálne tromi bodmi.



Travis Konecny strelil do siete Bostonu dva góly a v druhej sezóne za sebou sa dostal na métu 30 zásahov. V drese Philadelphie to naposledy dokázal Sean Couturier (2017-18 a 2018-19).



Nashville zdolal Detroit gólom Filipa Forsberga z 55. minúty 1:0 a natiahol bodovú sériu na 17 zápasov, čo je rekord tejto sezóny. Hokejisti Edmontonu bodovali v 16 dueloch za sebou. Predators si udržali čisté konto v druhom zápase v rade (predtým 3:0 na ľade Floridy) a neinkasovali už 154 minút a 14 sekúnd. Je to piata najdlhšia séria v klubovej histórii, rekord je 233:39 z marca 2008. Forsberg skóroval v piatom zápase za sebou, ak sa presadí aj v ďalšom zápase, tak vyrovná klubový rekord.



William Nylander pomohol Torontu gólom k víťazstvu nad Edmontonom (6:3). Skóroval v piatich dueloch za sebou a v tejto sezóne zaznamenal už tretiu takúto sériu. V klubovej histórii to pred ním dokázali len Auston Matthews (3x v sezónach 2021-22 a 2020-21) a Babe Dye (3x, 1924-25).



Útočník New Yorku Rangers Artemij Panarin strelil svoj 42. a 43. gól v sezóne, potom zaznamenal víťazný nájazd a pomohol “jazdcom” k víťazstvu 4:3 nad Floridou. Bol to jeho 20. viacgólový zápas v drese Rangers. Za posledných 30 rokov strelili aspoň 43 gólov za “jazdcov” len Chris Kreider (52, 2021-22), Jaromír Jágr (54, 2005-06), Mark Messier (47, 1995-96) a Adam Graves (52, 1993-94). Panarin nazbieral 99 bodov (43+56) a prvýkrát v kariére sa môže dostať na métu 100.



Víťazný gól Vancouveru proti Calgary (4:2) strelil J.T. Miller, bol to jeho 34. presný zásah v sezóne a 90. bod. Miller sa stal štvrtým hráčom v klubovej histórii, ktorý zaznamenal viac 90-bodových sezón. Pred ním to dokázali Pavel Bure (tri), Markus Näslund (dve) a Henrik Sedin (dve).



Quinn Hughes (0+1) sa stal tretím hráčom Canucks, ktorý v tejto sezóne nazbieral 80 bodov (okrem neho Elias Pettersson a Miller). Canucks majú len druhýkrát v klubovej histórii troch 80-bodových hráčov, v sezóne 1982-93 to boli Stan Smyl, Thomas Gradin a Darcy Rota).



Chicago otočilo v San Jose z 0:4 na 5:4, obrat dokonal v predĺžení svojim druhým gólom v zápase obranca Seth Jones. Blackhawks vyhrali zápas, v ktorom prehrávali o štyri a viac gólov piatykrát v klubovej histórii, naposledy sa im to podarilo 12. októbra 2009. “Žraloci” natiahli séru prehier na sedem zápasov.



Jack Eichel prispel dvoma gólmi k dôležitému víťazstvu Vegas nad Columbusom 4:2. Eichel zaznamenal 500. bod v kariére (203+297), na čo potreboval 527 zápasov. Len štyria aktívni rodáci z USA sa na túto hranicu dostali rýchlejšie - Auston Matthews (445 zápasov), Matthew Tkachuk (520), Patrick Kane (523) a Johnny Gaudreau (524).