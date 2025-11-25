< sekcia Šport
Rossi zostane trénerom Maďarska napriek neúspešnej kvalifikácii na MS
Rossi má platný kontrakt do roku 2030. Maďari prišli o účasť v marcovej baráži MS v závere nadstaveného času duelu s Írskom, ktorý prehrali 2:3.
Autor TASR
Budapešť 25. novembra (TASR) - Talian Marco Rossi zostane trénerom maďarskej futbalovej reprezentácie napriek neúspešnej kvalifikácii MS 2026. Rozhodlo o tom v utorok vedenie Maďarského futbalového zväzu na svojom zasadnutí v Budapešti. Informovala o tom agentúra MTI.
