Rotterdamská polícia zatkla 75 osôb vrátane 59 fanúšikov Unionu

Rotterdam 22. októbra (TASR) - Zápas futbalovej Európskej konferenčnej ligy medzi Feyenoordom Rotterdam a Unionom Berlín (3:1) sprevádzali nepokoje. Rotterdamská polícia zatkla 75 osôb vrátane 59 fanúšikov nemeckého tímu, ktorí chceli vyvolať potýčky s priaznivcami holandského mužstva.



Ďalších 16 ľudí zadržali pre prejavy vandalizmu a držanie pyrotechniky. Skupina nemeckých chuligánov napadla príslušníkov poriadkových síl a do akcie musel ísť policajný pes. Troch fanúšikov Unionu a jedného policajta museli so zraneniami previezť do nemocnice na ošetrenie. Informovala o tom agentúra DPA.



Podľa slov hovorcu Unionu Christana Arbeita sa mnohí fanúšikovia berlínskeho klubu nedostali na zápas včas, hoci mali zakúpenú vstupenku. "Bola to katastrofa. Aj na fotkách je možné vidieť, že policajný zásah bol neprimeraný. Veľa fanúšikov sa dostalo do útrob štadióna až počas polčasovej prestávky, to je neakceptovateľné," netajil rozhorčenie Arbeit. Vedenie Unionu sa v celej záležitosti obrátilo na Európsku futbalovú úniu (UEFA).



V stredu večer boli funkcionári nemeckého klubu terčmi útoku fanúšikov domáceho Feyenoordu. Prezidenta Dirka Zinglera a ďalších predstaviteľov bundesligistu napadli chuligáni v miestnom bare. Podľa agentúry DPA utrpela zranenie jedna osoba, ktorá potrebovala nemocničné ošetrenie. Po útoku, pri ktorom priaznivci holandského tímu hádzali na delegáciu Unionu stoličky a ďalšie predmety, zadržala polícia 25-ročného muža.



"Našťastie nikto neutrpel vážnejšie zranenia. S niečím takým nepočítate. Obzvlášť, keď našu skupinu tvorili z jednej tretiny ženy a starší ľudia," uviedol Arbeit. Zranenú osobu neskôr z nemocnice prepustili. Feyenoord útok odsúdil a berlínskemu klubu sa za správanie fanúšikov ospravedlnil.