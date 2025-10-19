< sekcia Šport
Rovanperä triumfom v Stredoeurópskej rely zdramatizoval boj o titul
Tímový kolega dvojnásobného majstra sveta Elfyn Evans skončil druhý a dostal sa do vedenia celkového šampionátu.
Autor TASR
Bad Griesbach 19. októbra (TASR) - Fínsky automobilový pretekár Kalle Rovanperä triumfoval v nedeľných pretekoch Stredoeurópskej rely v rámci záverečného dňa 12. podujatia seriálu WRC. Zdramatizoval tak trojboj o titul majstra sveta, zatiaľ čo jeho tím Toyota si zabezpečil piaty konštruktérsky titul za sebou.
Tímový kolega dvojnásobného majstra sveta Elfyn Evans skončil druhý a dostal sa do vedenia celkového šampionátu. Dve súťaže pred koncom, v Japonsku a Saudskej Arábii budúci mesiac, vedie Walesan šampionát s 247 bodmi, o 13 bodov pred Rovanperäm a ďalším jazdcom Toyoty, Sebastienom Ogierom. Skúsený Francúz Ogier, ktorý útočí na svoj deviaty svetový titul, v sobotu narazil do stromu, no napriek tomu zachránil 10 bodov za presvedčivé víťazstvá v nedeľňajšej Super Sunday etape a v Power Stage.
Stredoeurópska rely sa jazdila na asfalte v Nemecku, Rakúsku a Česku a pre Rovanperäho to bolo tretie víťazstvo v sezóne po triumfoch na Kanárskych ostrovoch a vo Fínsku. „Obrovská gratulácia všetkým v dielni, je jasné, že ako tím sme fantastickí. Som hladný po titule. Zvýšili sme svoje šance. Nebude to jednoduché, ale pokúsime sa,“ citovala agentúra AFP slová Rovanperäho, ktorý po sezóne opustí svet rely a vyskúša si novú výzvu, stále s Toyotou, v japonskom šampionáte Super Formula. Dvadsaťpäťročný jazdec však dal jasne najavo, že chce odísť vo veľkom štýle.
výsledky:
1. Kalle Rovanperä (Fín./Toyota Yaris) 2:36:20,1 h, 2. Elfyn Evans (V.Brit./Toyota Yaris) +43,7 s, 3. Ott Tänak (Est./Hyundai i20) +49,3, 4. Takamoto Kacuta (Jap./Toyota Yaris) +1:06,8 min, 5. Adrien Fourmaux (Fr./Hyundai) +2:04,6, 6. Sami Pajari (Fín./Toyota Yaris) +2:13,9
Priebežné poradie MS (po 12 zo 14 pretekov):
1. Evans 247 bodov, 2. Ogier 234, 3. Rovanperä 234, 4. Tänak 197, 5. Thierry Neuville (Belg./Hyundai i20) 166, 6. Kacuta 110
Poradie značiek:
1. Toyota 632, 2. Hyundai 464, 3. M-Sport Ford 176
