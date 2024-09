Rovanperä vyhral Rely Čile, Neuville blízko k prvému titulu

WRC Čile - výsledky:



1. Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen (Fín./Toyota) 2:58:59,8 h, 2. Elfyn Evans, Scott Martin (V. Brit./Toyota) +23,4 s, 3. Ott Tänak, Martin Järveoja (Est./Hyundai) +43,9, 4. Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe (Belg./Hyundai) +1:01,1 min, 5. Adrien Fourmaux, Alexandre Coria (Fr./Ford) +2:02,7, 6. Sami Pajari, Enni Mälkönen (Fín./Toyota) +2:39,7

Concepcion 29. septembra (TASR) - Fínsky pretekár Kalle Rovanperä na Toyote vyhral hmlistú Rely Čile v rámci seriálu majstrovstiev sveta. Pódium doplnili jeho tímový kolega Elfyn Evans z Veľkej Británie s mankom 23,4 sekundy a Estónec Ott Tänak na Hyundai so stratou 43,9 sekundy na víťaza. Štvrté miesto ukoristil Thierry Neuville z Belgicka (Hyundai) a výrazne sa priblížil k zisku svojho prvého titulu majstra sveta.Rovanperä je úradujúci majster sveta a titul má aj z predminulého ročníka. V tejto sezóne však nepreteká pravidelne a vynechal štyri z doterajších 11 podujatí. Nedeľný triumf na poslednej tohtoročnej štrkovej rely je preňho 15. v kariére.Neuville prišiel do Hyundayu s cieľom získať titul už v roku 2014 a už štyrikrát bol v konečnom hodnotení druhý. Jeho náskok na Tänaka je momentálne 29 bodov a ďalších dvanásť stráca francúzsky veterán Sébastien Ogier, ktorý taktiež nejazdí WRC pravidelne. Do konca ročníka zostávajú dve podujatia a Neuville si môže zaistiť titul už koncom októbra na asfaltovej Central European Rely v Nemecku, Česku a Rakúsku.