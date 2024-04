V extralige basketbalistiek je opäť finále Piešťany - Banská Bystrica

Program finále Niké Extraligy žien 2023/2024 (hrá sa na 3 víťazné zápasy):



sobota 20. apríla, 18.00 h: Piešťanské Čajky – Slávia Banská Bystrica



streda 24. apríla, 18.00 h: Slávia Banská Bystrica – Piešťanské Čajky



sobota 27. apríla, 18.00 h: Piešťanské Čajky – Slávia Banská Bystrica



prípadný 4. zápas – streda 1. mája, 18.00 h: Slávia Banská Bystrica – Piešťanské Čajky



prípadný 5. zápas – sobota 4. mája, 18.00 h: Piešťanské Čajky – Slávia Banská Bystrica

Bratislava 19. apríla (TASR) – Vyvrcholenie basketbalovej Niké Extraligy žien v sezóne 2023/2024 bude rovnaké ako pred rokom, o majstrovský titul si to rozdajú hráčky Piešťanských Čajok a Slávie Banská Bystrica. Klub z kúpeľného mesta má na dosah tzv. zlatý hetrik, „pumy“ naproti tomu bojujú o historicky prvé double (titul a Slovenský pohár). Úvodný diel očakávanej série, hranej na tri víťazstvá, štartuje v sobotu 20. apríla o 18.00 h v piešťanskej Diplomat aréne.Najvyššia ženská basketbalová súťaž má pred sebou finále, v ktorom proti sebe nastúpia dva aktuálne najambicióznejšie celky. Piešťany a Banská Bystrica zvádzajú vždy atraktívne súboje, bez ohľadu na to, v akej súťaži sa stretnú.povedala pre TASR trénerka Slávie Zuzana Žirková.Výhodu domáceho prostredia si po základnej a nadstavbovej časti vybojoval obhajca titulu z Piešťan. Tento faktor môže byť dôležitý, ako naznačili doterajšie výsledky vo vzájomných zápasov.uviedol kouč Čajok Peter Jankovič.Minuloročné finále, ktoré sa skončilo 3:0 v prospech klubu z kúpeľného mesta, si pamätá množstvo hráčok a obaja tréneri. O čosi špeciálnejšie duely to budú pre Božicu Mujovičovú a Natáliu Martiškovú, ktoré pred rokom oslavovali zlato s Piešťanmi a teraz hája farby Banskej Bystrice.“ vyjadrila sa Martišková.Obaja finalisti Niké EXZ sa dostali do finále bez výraznejších starostí. Slávia zdolala v mestskom derby UMB 2:0 a v semifinále Ružomberok 3:1 na zápasy. Čajky si poradili s Trenčínom 2:0 a Šamorínom 3:0 na zápasy.zamyslela sa pivotka Piešťan Alica Moravčíková.„Pumy“ sa netaja ambíciou zosadiť svojho finálového súpera z pomyselného ligového trónu. Na základe toho skladali družstvo, v ktorom majú až sedem zahraničných hráčok (v zápasoch ich môžu použiť len päť) a šírkou kádra nemajú na Slovensku konkurenciu.“ prezradila Žirková na adresu súpera.V doterajších vzájomných zápasoch však majú pred finále navrch Piešťany. So Sláviou síce prehrali vo finále Slovenského pohára a následne v lige, ale zdolať ho dokázali v semifinále Federálneho pohára, finále Alpsko-jadranského pohára a vo väčšine súbojov v Niké EXZ.“ myslí si Jankovič.Piešťany hrajú o tretí ligový titul za sebou, Banská Bystrica má šancu ukončiť 24-ročné čakanie a skompletizovať v tomto ročníku double. Finálová séria Niké Extraligy žien sa hrá na tri víťazné zápasy, meno víťaza sezóny 2023/2024 bude známe najneskôr 4. mája.