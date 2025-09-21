< sekcia Šport
Royer vyradil vo štvrťfinále v Chang-čou turnajovú sedmičku Tiena

Autor TASR
Chang-čou 21. septembra (TASR) - Francúzsky tenista Valentin Royer postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP v čínskom Chang-čou. Vo štvrťfinále vyradil siedmeho nasadeného Američana Learnera Tiena v troch setoch 7:6 (0), 4:6 a 6:2. V boji o finále sa stretne s krajanom a štvorkou „pavúka“ Corentinom Moutetom.
dvojhra - štvrťfinále:
Corentin Moutet (Fr.-4) - Tomas Martin Etcheverry (Arg.) 3:6, 3:0, Etcheverry skreč, Valentin Royer (Fr.) - Learner Tien (USA-7) 7:6 (0), 4:6, 6:2
