Royer vyradil vo štvrťfinále v Chang-čou turnajovú sedmičku Tiena

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Valentin Royer (Fr.) - Learner Tien (USA-7) 7:6 (0), 4:6, 6:2.

Autor TASR
Chang-čou 21. septembra (TASR) - Francúzsky tenista Valentin Royer postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP v čínskom Chang-čou. Vo štvrťfinále vyradil siedmeho nasadeného Američana Learnera Tiena v troch setoch 7:6 (0), 4:6 a 6:2. V boji o finále sa stretne s krajanom a štvorkou „pavúka“ Corentinom Moutetom.



dvojhra - štvrťfinále:

Corentin Moutet (Fr.-4) - Tomas Martin Etcheverry (Arg.) 3:6, 3:0, Etcheverry skreč, Valentin Royer (Fr.) - Learner Tien (USA-7) 7:6 (0), 4:6, 6:2
.

