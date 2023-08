Rozbehy žien na 5000 m presunuli pre horúčavy na stredajší večer

Budapešť 22. augusta (TASR) - Organizátori atletických MS v Budapešti preložili rozbehy žien na 5000 m pre vysoké teploty na stredajší večer. Riadiaci orgán World Athletics v utorok uviedol, že rozbehy sa začnú o 19.00 h. Pôvodne sa mali konať o 11.00 h, no pri predpokladaných horúčavách by mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia športovkýň.



V stredu predpoludním by sa v dejisku MS mali vyšplhať teploty nad 30 stupňov Celzia, teda nad najvyššiu hodnotu pre vytrvalostné podujatia. Zmena by mala byť dobrá správa pre kenskú držiteľku titulu Faith Kipyegonovú a jej holandskú súperku Sifan Hassanovú, ktoré budú mať viac času na regeneráciu po utorňajšom finále na 1500 m.