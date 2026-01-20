< sekcia Šport
Rozhodca Baluška dostal trest za chybný verdikt v dueli 40. kola
KR SZĽH mrzí, že chybný verdikt poškodil klub HK 32 Liptovský Mikuláš.
Autor TASR
Bratislava 20. januára (TASR) - Komisia rozhodcov Slovenského zväzu ľadového hokeja (KR SZĽH) na svojom zasadnutí rozhodla o potrestaní Vladimíra Balušku za chybu, ktorá poznačila zápas Tipsport ligy medzi Vlci Žilina a HK 32 Liptovský Mikuláš. Päťdesiatročný skúsený arbiter má pozastavenú nomináciu na jedno stretnutie.
Uvedený moment sa stal v dueli 40. kola najvyššej slovenskej súťaže, keď sa za stavu 2:2 v 57. minúte hráč Liptovského Mikuláša Erik Flood po prebratí puku v obrannom pásme pošmykol a následne posunul bránku. Baluška udelil švédskemu obrancovi menší trest za zdržiavanie hry, resp. úmyselné posunutie bránky.
„Komisia rozhodcov sa na základe celkového vyhodnotenia zápasu uzniesla, že z dôvodu nesprávneho vylúčenia hráča Liptovského Mikuláša č. 20 Erica Flooda za zdržiavanie hry, ktoré viedlo k streleniu rozhodujúceho gólu Žiliny, pozastavuje nomináciu rozhodcu Vladimíra Balušku v Tipsport lige na jeden zápas. Nesprávne potrestaný hráč nemal dostatok priestoru korigovať a zabrzdiť svoj pohyb tak, aby neposunul bránku. Následne jasne vyvinul snahu brzdením vyhnúť sa kontaktu s bránkou,“ uvádza sa v stanovisku KR SZĽH, ktoré citoval web hockeyslovakia.sk.
KR SZĽH mrzí, že chybný verdikt poškodil klub HK 32 Liptovský Mikuláš. Zároveň si uvedomuje dôležitosť rozhodcovských rozhodnutí v záverečných fázach stretnutí a ubezpečuje, že bude naďalej pracovať na zvyšovaní kvality rozhodovania v súťažiach SZĽH.
