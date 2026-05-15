Piatok 15. máj 2026
Rozhodca Beaton si po kontroverznej penalte vyžiadal policajnú ochranu

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Glasgow 15. mája (TASR) - Škótsky futbalový rozhodca John Beaton si vyžiadal policajnú ochranu pre seba a svoju rodinu po tom, čo v stredajšom zápase predposledného kola najvyššej súťaže odpískal v nadstavenom čase kontroverznú penaltu, vďaka ktorej Celtic zdolal Motherwell 3:2 a stiahol manko na vedúce Hearts na jediný bod.

Penalta tak výrazne ovplyvnila boj o titul. Ak by sa spomínaný duel skončil nerozhodne, Hearts by stačila v poslednom zápase práve na pôde Celticu aj prehra o dva góly.

Škótska futbalová asociácia v piatok uviedla, že policajný zásah bol „nevyhnutným dôsledkom rastúcej kritiky, netolerancie a hľadania obetných baránkov“ namierených proti rozhodcom.

„John Beaton a jeho rodina strávili včerajšiu noc doma pod policajným dohľadom po úniku osobných údajov online. Škótska futbalová asociácia čo najdôraznejšie odsudzuje pokusy o ohrozenie bezpečnosti rozhodcov. Sme vďační škótskej polícii za jej rýchly zásah,“ uviedla asociácia vo vyhlásení.
