Rozhodca Dohál má zastavenú činnosť na 6 zápasov, ide do 3. ligy

Bratislava 20. marca (TASR) - Komisia rozhodcov Slovenského futbalového zväzu (KR SFZ) na pondelňajšom zasadnutí potrestala arbitra Martina Dohála. Pozastavila mu činnosť na šesť zápasov, po uplynutí trestu začne rozhodovať v tretej lige. Pre TASR to uviedol predseda komisie Marián Ružbarský.



Dohála potrestali za chybný verdikt v nadstavenom čase druhého polčasu zápasu 1. kola nadstavbovej časti o titul vo Fortuna lige medzi Banskou Bystricou a Dunajskou Stredou (2:3). Hráči domáceho tímu sa tešili z vyrovnania, rozhodca však pred zásahom Mateja Franka odpískal ruku Branislavovi Ľuptákovi. Banskobystričania voči verdiktu vehementne protestovali. Keďže však zaznel hvizd píšťalky, situácia sa nepreverovala ani systémom VAR. Predtým ešte arbiter neuznal ruku dunajskostredského obrancu Pinta po strele bystrického kapitána Polievku. Na celú situáciu po zápase reagoval tréner Banskej Bystrice Michal Ščasný, podľa ktorého podobný moment vo svojej kariére nikdy predtým nezažil: "Videli sme popravu v priamom prenose. Lebo to, čo si dovolil rozhodca a či sa mu vôbec dá povedať, že je rozhodca, tak to je neskutočné. Tú ruku a neuznanú penaltu, to ešte beriem, majú svoje pravidlá a môžu si to vysvetliť ako chcú, takže neodpískal, no čistý gól na 3:3 nám neuzná? Všetci videli, že ani ruka nebola, nič. Je tu VAR na posúdenie situácií, ktoré vzniknú, tak nechápem tomu. Čo s nami urobil rozhodca, to som ešte v živote nezažil. A myslím si, že na prvoligovej scéne to ani nezažijem."



Vyjadrenie Dohála priniesla v pondelok facebooková stránka Šport v RTVS. "Mám za sebou ťažký týždeň. Ak niekto niekomu želá smrť, tak to na ňom zanechá stopu. Od futbalu si oddýchnem, vyčistím si hlavu. Chcem sa verejne ospravedlniť hráčom Banskej Bystrice, môj verdikt prišiel príliš skoro. Keby som počkal, mohli sme použiť VAR a rozhodli by sme správne. Takto to už nevrátim späť."