Rozhodca, ktorý uznal Maradonovu Božiu ruku: Mal som pochybnosti

Tunis 26. novembra (TASR) – Bývalý tuniský rozhodca Ali Bin Nasser, ktorý viedol slávny štvrťfinálový zápas medzi Argentínou a Anglickom (2:1) na futbalových majstrovstvách sveta v roku 1986 v Mexiku, vzdal hold zosnulému Diegovi Maradonovi. Práve legendárny Argentínčan v ňom najskôr prekonal brankára Anglicka Petra Shiltona “Božou rukou“ a o štyri minúty neskôr pridal druhý gól po sóle cez polovicu ihriska.



V 51. minúte duelu, ktorý sa konal len štyri roky po Vojne o Falklandské ostrovy, vyskočil Maradona vyššie ako Shilton a posunul loptu rukou do siete. “Nevidel som dotyk, ale mal som pochybnosti. Pre istotu som sa ešte radil s mojím bulharským asistentom Bogdanom Dočevom, ktorý tiež povedal, že mal gól platiť, tak som ho uznal. Z fotiek je však jasné, že to bola ruka,“ povedal Bin Nasser. V súčasnosti 76-ročný Tunisan si myslí, že v minulosti bol rozhodcom, ktorého Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) rada využívala v napätých zápasoch. Dôkazom toho je aj fakt, že za svoj výkon v spomínanom zápase dostal vysoké hodnotenie: “Dali mi známku 9,4. Spravil som všetko, čo som musel, no napriek tomu to bol zmätok. Dočev sa neskôr priznal, že v súboji videl dve ruky a nevedel, či patrili Maradonovi alebo Shiltonovi.“



Už štyri minúty po kontroverznom momente však prišli chvíle Maradonovej geniality. V tom čase hráč talianskeho Neapola unikol šiestim hráčom súpera a sólo cez polovicu ihriska zakončil gólom do prázdnej brány, ktorý FIFA neskôr vyhlásila za gól storočia. “Bol som pripravený odpískať faul, čakal som len na to, kedy ho zložia k zemi. Nakoniec mu to však vyšlo a som veľmi pyšný, že som toho mohol byť súčasťou,“ povedal Bin Nasser o góle, ktorý bol napokon víťazný. Argentína postúpila do semifinále a napokon ovládla celý turnaj. Najskôr zvíťazila nad Belgickom 2:0 a v záverečnom zápase zdolala Nemeckú spolkovú republiku 3:2.



Obaja aktéri sa stretli 29 rokov po spomínanom zápase, keď Maradona točil reklamu v Tunisku. Bin Nasser dostal na pamiatku Maradonov dres s venovaním “Pre môjho doživotného priateľa Aliho“. “Boli to naozaj príjemné chvíle. Povedal som mu, že v ten deň nezvíťazila Argentína, ale on. Bol jednoducho génius. Keď som ho sledoval z pozície rozhodcu, miestami som sa bál žmurknúť, pretože bol naozaj schopný všetkého,“ uzavrel Bin Nasser.