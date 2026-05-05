Rozhodca Petřík sa priznal ku korupcii, mal ovplyvniť zápasy 2. ligy
Tridsaťtriročný arbiter sa usiluje dosiahnuť dohodu o vine a treste.
Autor TASR
Praha 5. mája (TASR) - Rozhodca Jan Petřík, ktorý figuruje v jednom z najväčších korupčných škandálov v českom futbale, sa priznal ku korupcii. Tridsaťtriročný arbiter sa usiluje podľa webu odkryto.cz dosiahnuť dohodu o vine a treste. V prebiehajúcom ročníku najvyššej českej súťaže rozhodoval tri zápasy ako hlavný rozhodca, v 19 dueloch pôsobil pri systéme VAR.
V kauze čelí podozreniu, že v roku 2023 ovplyvnil dve stretnutia Opavy v druhej najvyššej súťaži proti Varnsdorfu a Zbrojovke Brno. Okrem Petříka boli v kauze menovaní aj ďalší rozhodcovia vrátane Miroslava Zelinku, Jana Všetečku a Simona Vejtasa.
Disciplinárne konanie prebieha aj proti hráčovi Sigmy Olomouc Jakubovi Elbelovi, útočníkovi Baníka Ostrava Davidovi Látalovi a šéfovi MFK Chrudim Tomášovi Linhartovi, informoval o tom portál isport.cz
