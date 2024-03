Rozhodca ukončil zápas pred gólom. Bezprecedentné, povedal Ancelotti.

Madrid 3. marca (TASR) - Tréner futbalistov Realu Madrid Carlo Ancelotti považoval situáciu s neuznaným gólom zo záveru sobotňajšieho zápasu španielskej ligy na ihrisku Valencie za "bezprecedentnú." Kontroverzný koniec duelu vyvrcholil neuznaným gólom Realu na 2:3, ktorému predchádzal záverečný hvizd rozhodcu s následnou červenou kartou pre útočníka hostí Judea Bellinghama.



"Tá karta nás nahnevala, nepovedal nič urážlivé," konštatoval Ancelotti. Real prehrával po polhodine hry 0:2 po góloch Huga Dura a Romana Jaremčuka, ktorý potrestal nevydarenú spätnú prihrávku Carvajala brankárovi. Ešte do prestávky zblízka znížil Vinicius Junior, keď skóroval v 5. minúte nadstaveného času prvého polčasu. "Je to škoda. Rozhodca sa pozrel na hodinky a ostávala už asi iba sekunda do konca nadstaveného času. Ak by sme po prvom polčase viedli o dva góly, vyzeral by ďalší priebeh zápasu inak," povedal Duro.



Vinicius Junior vyrovnal v 76. minúte, keď VAR uznal jeho gól hlavičkou. O desať minút sa duel predčasne skončil pre obrancu domácich Mouctara Diakhabyho, ktorý utrpel zranenie po súboji v šestnástke. V nadstavenom čase najskôr hlavný rozhodca Jesus Gil Manzano nariadil penaltu pre Valenciu, ale VAR potvrdil, že Nacho a Fran Garcia odstavili zakončujúceho Dura dovoleným spôsobom. Real mohol knokautovať súpera v 9. minúte nadstaveného času z poslednej akcie, ktorú hlavičkou zakončil Bellingham, no rozhodca mu zmaril radosť, keď zápas ukončil v momente, keď do šestnástky domácich letela centrovaná lopta. Hlavný arbiter predtým avizoval nadstavenie riadneho hracieho času o sedem minút "Myslím si, že urobil chybu. Je to bezprecedentné rozhodnutie. Ak by rozhodca ukončil zápas v momente, keď mal loptu brankár Valencie, bolo by to správne. On však nechal pokračovať v hre," poznamenal Ancelotti. Nasledovali mohutné protesty hráčov Realu, ktoré vyústili do červenej karty pre Bellinghama i žltej pre Joselua. Pre Bellinghama to bola prvá červená karta počas pôsobenia v Madride a zároveň prvý duel po trojzápasovej absencii pre zranenie. Červená karta pre kľúčového kanoniera tímu mrzela Ancelottiho rovnako ako neuznaný víťazný gól. "Nahnevalo nás to, pretože vieme, že nepovedal nič urážlivé. Je pravda, že začal vehementne protestovať, ale to je v takej situácii normálne. Vôbec tam nebolo nič urážlivé," uviedol Ancelotti. Jeho zverenci mali v zápase percentuálne väčšie držanie lopty (29:71), no na strely strely na bránu to bolo nerozhodne 5:5: "Odchádzam z pocitom, že sme mohli prehrať, pretože sme hrali veľmi zle v prvom polčase, ale aj s tým, že sme mohli zvíťaziť po obrate skóre. Môj výsledný pocit je niekde medzi tým."



Real predĺžil remízou sériu bez prehry na 21 zápasov. Na čele tabuľky má 7-bodový náskok na Gironu, ktorú v nedeľu čakal duel s Mallorcou. Valencia remizovala v druhom zápase za sebou, v neúplnej tabuľke figuruje na 9. mieste. "Pre mňa má hodnotu každý bod. Proti Realu sme boli v situácii, keď sme mohli získať tri, takže jeden je málo. Podali sme však veľmi dobrý výkon, tím hral konzistentne. Vyzdvihnúť chcem podporu našich fanúšikov, ktorí boli fantastickí. Myslím si, že musíme byť spokojní s výsledkom, hoci všetci by sme si želali víťazstvo," uviedol tréner Valencie Ruben Baraja.



Nerozhodný výsledok po zásadných momentoch v závere zápasu videli diváci aj v stretnutí tímov zo spodku tabuľky medzi Rayom Vallecanom a FC Cadiz. Duel bol dlho bezgólový a zdalo sa, že o jeho víťazovi rozhodne presný zásah domáceho obrancu Floriana Lejeunea z 89. minúty po zaváhaní brankára Conana Ledesmu. Pre Vallecano by to znamenalo prvé domáce ligové víťazstvo od 15. septembra a zároveň prvé po siedmich ligových dueloch. Napokon oň však prišli, keď v 12. minúte nadstaveného času vyrovnal Javi Hernandez po akcii na hranici ofsajdu. Tréner domáceho tímu Inigo Perez napriek strate črtajúceho sa triumfu uznal, že deľba bodov bola spravodlivá. "Je to nepríjemný pocit, keď ste smerovali k víťazstvu a napokon ho nezískali. Po objektívnej analýze si však myslím, že výsledok je spravodlivý. V prvom polčase sme nehrali dobre, nebol to výkon na úrovni, akú si vyžaduje takýto zápas." Duel poznačilo aj silné krupobitie a pre nepriaznivé podmienky hlavný rozhodca po hodine hry na 10 minút duel prerušil. "Všetko prebehlo veľmi rýchlo. Hneď, ako sa spustilo krupobitie, nám povedali, že rozhodnutie prerušiť zápas vzišlo po dohode rozhodcu s hráčmi. Ja som o tom nevedel, preto som protestoval, pretože nemám rád vynútené prestávky. Pochádzam zo severu, odmalička som strávil veľa času tréningom v podmienkach, ktoré neboli najlepšie. Na ihrisku však necítite taký chlad, ako na tribúne," poznamenal Perez.



Cadiz čaká na víťazstvo už 23 zápasov, vzhľadom na záver duelu boli jeho hráči spokojní aj s bodom za remízu. "Bol to v našom podaní podobný zápas ako nedávno proti Celte Vigo, keď sme takisto podali dobrý výkon v prvom polčase. Darilo sa nám do momentu, keď prišla moja chyba. Mužstvo však nestrácalo nádej. Schopnosť nášho tímu prekonať ťažkú situáciu sa odráža v tom, že sa nikdy nevzdávame a bojujeme až do konca."