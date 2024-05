Rozhodca v zápase Palace - ManU bude mať na hlave špeciálnu kameru

Londýn 6. mája (TASR) - Rozhodca Jarred Gillett, ktorý povedie pondelkový zápas anglickej futbalovej Premier League medzi Crystal Palace a Manchestrom United, bude mať na hlave špeciálnu kameru. Videozáznam následne využijú vo filme, ktorý odvysielajú neskôr počas roka. Zábery by mali divákom pomôcť bližšie nahliadnuť do práce arbitra.



"RefCam", teda rozhodcovskú kameru, si vyskúša premiérovo Austrálčan Gillett v pondelkovom stretnutí 36. kola Premier League. Technológia bude zahrnutá do tradičného komunikačného systému, ktorý využívajú arbitri. Podľa ligy to bude jednorazový experiment. Zábery z kamery nebudú vysielané naživo, ale poslúžia pre krátky dokument, ktorého cieľom je spropagovať náročnú prácu rozhodcov.



"Fanúšikovia budú mať možnosť vidieť zábery neskôr počas roka ako súčasť programu zameraného na bližšie nahliadnutie do práce rozhodcov v Premier League a pochopenie požiadaviek, ktoré sú na nich kladené," uviedla liga vo vyhlásení, z ktorého citovala agentúra AP.