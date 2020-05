Rozhodcov pri fyzických previerkach testovali aj na koronavírus

Dubnica 30. mája (TASR) - Testovanie na koronavírus pred reštartom futbalovej Fortuna ligy už má za sebou aj časť slovenských rozhodcov. V rámci fyzických previerok v sobotu v Dubnici ich absolvovala prvá časť, arbitrov z regiónov stredného a východného Slovenska otestujú v nedeľu v Tatranskej Lomnici. Únia ligových klubov ako riadiaci najvyššej súťaže rozhodla o reštarte FL 13. júna v skrátenom 5-kolovom formáte nadstavby.



Predseda Komisie rozhodcov Slovenského futbalového zväzu Marián Ružbarský prezradil podrobnosti o programe, ktorý čakal na futbalovom štadióne v Dubnici na hlavných arbitroch či ich asistentoch. "Doteraz boli rozhodcovia testovaní z pravidiel futbalu, teraz prišli na rad fyzické testy. Teoretické testy zvládli perfektne a verím, že teraz dokážu, že sú pripravení aj po fyzickej stránke. Z bezpečnostných dôvodov sme sa rozhodli rozdeliť testy na dve časti. V Dubnici idú Bratislava a Západ, v Tatranskej Lomnici Stred a Východ. Opätovné fyzické previerky budú aj týždeň pred štartom," povedal šéf rozhodcov.



O testoch na ochorenie COVID-19 bližšie informoval Miroslav Jaška, zástupca firmy, ktorá testovanie vykonala. Potvrdil, že testy zaplatí SFZ: "Každý rozhodca bude otestovaný, dnes tu v Dubnici a zajtra v Tatranskej Lomnici. Testovanie rozhodcov zaplatí Slovenský futbalový zväz. V prípade, že by išla aj druhá liga, tak aj rozhodcov druhej ligy. Dnes otestujeme 27 ľudí z Fortuna ligy a 12 z II. ligy a zajtra bude otestovaných dohromady ďalších 40 rozhodcov v Tatranskej Lomnici. Výsledky by mali byť najneskôr v pondelok."







Isté obavy pred odobratím vzoriek na testy neskrýval ani päťnásobný najlepší slovenský rozhodca Ivan Kružliak. "Keďže sme tu na fyzických previerkach, urobili nám aj testy na COVID-19. O dva týždne sa má začať liga, uvidíme, či nás ešte budú testovať druhýkrát. Keď som videl v televízii, ako testovali iných ľudí, bál som sa, že to bude oveľa nepríjemnejšie. Vyzeralo to dosť drasticky, ale myslím si, že to nebolo až také hrozné ako som si myslel. Futbal všetkých chýbal, aj my máme radosť, že sa Fortuna liga začne. Tešíme sa na zápasy, je to lepšie ako keby sa nehralo vôbec," povedal arbiter s odznakom FIFA, ktorého UEFA zaradila do 26-člennej elite skupiny arbitrov na prerušenú sezónu 2019/2020.







V nemeckej bundeslige, ktorá sa reštartovala ako prvá z veľkých líg v Európe panujú prísne opatrenia aj napríklad pri oslavách gólov. Tridsaťšesťročný rozhodca ale povedal, že pre hráčov bude mať v týchto prípadoch pochopenie: "Hoci sú diváci na nás niekedy zlí, patria k futbalu. Atmosféra aj na hracej ploche je vždy lepšia, ak sú na štadióne diváci. Bez tých divákov počuť na hracej ploche, práve na ihrisku, každé slovo. A to niekedy môže byť pre rozhodcu nevýhoda. Góly sú korením futbalu, preto chodia diváci na štadióny alebo to sledujú pri obrazovkách. Emócie po góloch k tomu patria rovnako. Niekedy je síce ťažké po góloch krotiť emócie hráčov. Budem sa snažiť vplývať na hráčov, aby tie oslavy gólov boli možno trošku striedmejšie. Ale trestať ich kartami po oslave gólu v 90. minúte, keď vyhráte v dôležitom stretnutí 1:0? Asi by sme všetci mali byť ľudia."