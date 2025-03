Rozhodcov Tomašoviča a Obertovú nominovali na basketbalové ME žien

Bratislava 27. marca (TASR) - Slovensko bude mať na tohtoročných majstrovstvách Európy basketbalistiek dvojnásobné rozhodcovské zastúpenie. V 32-člennom nominačnom zozname figurujú Zdenko Tomašovič a Veronika Obertová. Informovala o tom na svojom webe Slovenská basketbalová asociácia (SBA).



Ženský EuroBasket hostia od druhej polovice júna štyri krajiny - Česko, Nemecko, Taliansko a Grécko. Slovenská reprezentácia vedená trénerom Martinom Pospíšilom sa nekvalifikovala medzi 16 účastníkov záverečného turnaja, SR však budú reprezentovať rozhodcovskými výkonmi na palubovke Tomašovič s Obertovou. „Nomináciu som sa dozvedel od rozhodcovských kolegov. Zrovna som bol na ceste zo Španielska po prvom finálovom zápase ženského Európskeho pohára FIBA medzi španielskym Ferrolom a francúzskym ESB Villeneuve-d'Ascq,“ uviedol Tomašovič pre slovakbasket.sk. Na ME žien sa predstaví druhýkrát v kariére, rozhodoval už na kontinentálnom šampionáte v roku 2019.



Tomašovič bol tým, kto oznámil informáciu o nominácii Obertovej. „Zdenko mi poslal PDF súbor so zoznamom vybraných rozhodcov spolu so stručnou a výstižnou správou: Gratulujem. Bola to pre mňa obrovská radosť a zároveň potvrdenie toho, že rozhodcovská základňa na Slovensku má vysokú úroveň,“ vyjadrila sa Obertová. Prednedávnom ju ocenili za výborné výkony aj nomináciou na prestížne Final Six ženskej Euroligy, ktoré sa uskutoční v apríli. „Budú to moje prvé majstrovstvá Európy, je to pre mňa veľká vec. Dostať sa na takéto podujatie je snom každého rozhodcu. Príležitosť si nesmierne vážim. Verím, že to bude skvelá skúsenosť, ktorá mu posunie po výkonnostnej stránke ešte ďalej. Uvedomujem si zodpovednosť, ale urobím všetko pre to, aby som podala maximálny výkon.“



Pred majstrovstvami Európy absolvujú arbitri špeciálnu prípravu od 14. do 16. júna. Po nej odletia do dejísk skupinovej časti. V 32-člennom výbere je 13 rozhodkýň a 19 rozhodcov z celkovo 21 krajín. Minimálne dvojnásobné zastúpenie má osem krajín, vrátane Slovenska, pričom Španielsko, Francúzsko a Poľsko bude mať na turnaji až troch rozhodcov. „Fakt, že máme na prestížnom turnaji dvoch rozhodcov, je veľkým úspechom pre slovenský basketbal. EuroBasket je výzva pre každého rozhodcu a predstavuje možnosť ukázať svoje schopnosti na najvyššej úrovni,“ dodala Obertová.