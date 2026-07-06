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Rozhodcovia na MS nedosahujú podľa Tuchela potrebnú kvalitu
Anglicko dohrávalo duel na Aztéckom štadióne v desiatich a čelilo kontroverznej penalte.
Autor TASR
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Prairie Village 6. júla (TASR) - Tréner anglických futbalistov Thomas Tuchel nepovažuje kvalitu rozhodcov na prebiehajúcich MS za dostatočnú. Kormidelník to povedal po dramatickej výhre svojho tímu v osemfinále proti domácemu Mexiku (3:2).
Anglicko dohrávalo duel na Aztéckom štadióne v desiatich a čelilo kontroverznej penalte. „Jednoducho to nie je dosť dobré. Rozhodcovia jednoducho nie sú dosť dobrí, štvrtí rozhodcovia jednoducho nie sú dosť dobrí. To je hlavný problém,“ neskrýval frustráciu Tuchel podľa britských médií.
„Bolo to jasne a objektívne na penaltu? Určite nie. Otočili situáciu, kde ani nebol faul,“ pokračoval 52-ročný kormidelník. Anglicko viedlo po úvodnom polčase 2:1 vďaka dvom gólom za dve minúty v podaní Judea Bellinghama. O kontaktný gól do šatne sa postaral Julian Quinones. Veľké veci sa však diali aj po prestávke.
Najprv dostal v 54. minúte červenú kartu anglický obranca Jarell Quansah. K verdiktu ohľadom faulu na Jesusa Gallarda prišlo po preskúmaní systémom VAR. „Albion“ nadobudol dvojgólový náskok znova vďaka úspešnej penalte Harryho Kanea, neskôr však prišla tá domáca v podaní Raula Jimeneza. Faulu sa vtedy dopustil práve Kane, no jeho tím zvládol poslednú približne polhodinu bez inkasovaného gólu a v sobotu o 23.00 SELČ ich čaká štvrťfinále proti Nórom, ktorí senzačne vyradili Brazíliu (2:1).
Anglicko dohrávalo duel na Aztéckom štadióne v desiatich a čelilo kontroverznej penalte. „Jednoducho to nie je dosť dobré. Rozhodcovia jednoducho nie sú dosť dobrí, štvrtí rozhodcovia jednoducho nie sú dosť dobrí. To je hlavný problém,“ neskrýval frustráciu Tuchel podľa britských médií.
„Bolo to jasne a objektívne na penaltu? Určite nie. Otočili situáciu, kde ani nebol faul,“ pokračoval 52-ročný kormidelník. Anglicko viedlo po úvodnom polčase 2:1 vďaka dvom gólom za dve minúty v podaní Judea Bellinghama. O kontaktný gól do šatne sa postaral Julian Quinones. Veľké veci sa však diali aj po prestávke.
Najprv dostal v 54. minúte červenú kartu anglický obranca Jarell Quansah. K verdiktu ohľadom faulu na Jesusa Gallarda prišlo po preskúmaní systémom VAR. „Albion“ nadobudol dvojgólový náskok znova vďaka úspešnej penalte Harryho Kanea, neskôr však prišla tá domáca v podaní Raula Jimeneza. Faulu sa vtedy dopustil práve Kane, no jeho tím zvládol poslednú približne polhodinu bez inkasovaného gólu a v sobotu o 23.00 SELČ ich čaká štvrťfinále proti Nórom, ktorí senzačne vyradili Brazíliu (2:1).