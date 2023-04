Rozhodcovia obrali Dortmund v Bochume o penaltu, uznali kompetentní

Bochum 29. apríla (TASR) - Arbitri obrali futbalistov Borussie Dortmund o pokutový kop v piatkovom dôležitom dueli nemeckej Bundesligy na ihrisku VfL Bochum. Po posúdení spornej situácie to potvrdila rozhodcovská komisia Nemeckého futbalového zväzu. Dortmund iba remizoval na ihrisku zachraňujúceho sa súpera 1:1 a po víkende môže prísť o post lídra tabuľky. Druhý Bayern Mníchov stráca iba dva body a v nedeľu ho čaká domáci súboj s Herthou Berlín.



Sporná situácia nastala v 65. minúte za stavu 1:1 po súboji domáceho Danila Soaresa s Karimom Adeyemim v pokutovom území. "Nezahral loptu, namiesto toho prišiel iba kontakt so súperom, ktorého zrazil k zemi. Bol to faul a teda mala nasledovať penalta, ako dokazujú aj televízne zábery," citovala agentúra DPA zo stanoviska zväzovej komisie ku zákroku Soaresa. Hlavný rozhodca Sascha Stegemann sa podľa komisie dopustil chyby, keď napriek tomu nechal pokračovať v hre a do deja nezasiahol intervenciou ani videoasistent.



Dortmund naposledy získal bundesligový titul v roku 2012, odvtedy sa z majstrovskej trofeje tešil desaťkrát v sérii Bayern Mníchov.