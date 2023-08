Rozhodcovia stretnutia United - Wolves sa nezúčastnia ďalších zápasov

Londýn 15. augusta (TASR) - Rozhodcovia pondelkového zápasu 1. kola Premier League medzi Manchestrom United - Wolverhampton (1:0) nie sú v nominácii pre nasledujúce ligové stretnutia. Informovala o tom agentúra AP.



Arbiter Simon Hooper v závere nadstaveného času nenariadil v prospech hostí penaltu. Brankár Andre Onana pri pokuse vyboxovať loptu na päťke tvrdo zasiahol Sašu Kalajdžiča do hlavy, no ani po preskúmaní celej situácie zo strany VAR nezmenil Hooper svoje rozhodnutie.



Tréner Wolves Gary O'Neil uviedol, že šéf komisie rozhodcov najvyššej anglickej súťaže Jon Moss sa mu po zápase ospravedlnil a priznal, že jeho mužstvo obrali o pokutový kop. "Aj spomalené zábery jasne ukázali, že Onana takmer odtrhol Kalajdžičovi hlavu, no hlavný rozhodca vôbec nereagoval. Jon mi po zápase povedal, že to bola jasná penalta. Nemohol uveriť, že ju Hooper neodpískal a že nezasiahol ani VAR," uviedol O´Neil pre akreditované médiá.