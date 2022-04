Bayern skončil víťazne, kuriózne striedanie však preberie vedenie

Berlín 3. apríla (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov vyhrali v sobotňajšom zápase 28. kola nemeckej bundesligy na ihrisku Freiburgu hladko 4:1, ale pre kuriózne striedanie sa ešte výsledkom bude zaoberať vedenie súťaže. Mníchovčania hrali v závere duelu pár sekúnd s dvanástimi hráčmi.



Incident sa stal v 86. minúte, keď tréner Julian Nagelsmann pripravil dvojstriedanie. Z ihriska mali odísť Corentin Tolisso a Kingsley Coman a namiesto nich vybehli na ihrisko Marcel Sabitzer a Niklas Süle. Coman však z ihriska neodišiel, pretože štvrtý rozhodca ukázal zlé číslo a francúzsky krídelník nevedel, že má striedať. Po pár sekundách však obranca Freiburgu Nico Schlotterbeck upozornil rozhodcov, že Bayern má na ihrisku okrem brankára jedenásť hráčov v poli. Coman v minulých sezónach nosil na drese číslo 29, od tejto však už má jedenástku, s ktorou hrával aj v Juventuse Turín. Na displeji však zasvietilo omylom práve jeho staré číslo 29. “Bolo to bizarné,” povedal podľa agentúry dpa tréner Nagelsmann. Situácia sa stala za jasného stavu a Bayern hral s viacerými hráčmi len približne 20 sekúnd. Výsledok zápasu to neovplyvnilo. "Pevne verím, že nemusíme podávať odvolanie," povedal tréner Freiburgu Christian Streich. “Existujú však určité pravidlá, podľa ktorých sa musíme riadiť,” dodal.



Šéf rozhodcov Nemeckého futbalového zväzu Lutz Michael Fröhlich povedal, že chybu za kurióznu situáciu nesú rozhodcovia duelu. “Mali si to lepšie skontrolovať. Z ľudského hľadiska sa to pochopiť dá, bola to trochu chaotická situácia, ale rozhodcovia mali byť dôslednejší,” uviedol pre DPA bývalý špičkový rozhodca. Po upozornení, že Bayern hrá s viacerými hráčmi hlavný rozhodca Christian Dingert hru prerušil a Coman po vysvetlení situácie ihrisko opustil. “Bol to komplex chýb, ktoré sa stali. Zlyhal ľudský faktor, ale pochopiť sa to dá. Nie je však pekné, keď sa takouto chybou končí zápas,” dodal Fröhlich, ktorý bude s rozhodcami zápasu osobne rozprávať.



V histórii nemeckej Bundesligy sa striedaniami, ktoré porušili pravidlá, previnili aj Hennes Weisweiler, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Christoph Daum, či Mark van Bommel. Títo tréneri však poslali na ihrisko hráča, ktorý porušil pravidlo o limite legionárov, alebo futbalisti, ktorí mali trest.



Bayern má šesť kôl pred koncom sezóny na čele deväťbodový náskok pred Dortmundom, ktorý pred viac ako 80.000 divákmi prehral doma s Lipskom 1:4.