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Rozhodcu Artana privítali pri návrate do Somálska stovky fanúšikov

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Na archívnej snímke z 24. mája 2026 rozhodca Omart Artan (uprostred) signalizuje penaltu počas finále futbalovej Ligy majstrov CAF AS FAR Rabat - Mamelodi Sundowns v Rabate. Foto: TASR/AP

Artan mal byť prvým rozhodcom zo Somálska, ktorý bude rozhodovať na majstrovstvách sveta. Africká futbalová federácia (CAF) ho v roku 2025 vyhlásila za afrického rozhodcu roka.

Autor TASR
Mogadišo 10. júna (TASR) - Somálsky futbalový rozhodca Omar Artan, ktorému neudelili víza na vstup do USA, priletel v stredu naspäť do Mogadiša. V hlavnom meste Somálska ho privítali stovky podporovateľov a predstavitelia krajiny.

Artan mal byť prvým rozhodcom zo Somálska, ktorý bude rozhodovať na majstrovstvách sveta. Africká futbalová federácia (CAF) ho v roku 2025 vyhlásila za afrického rozhodcu roka. Vstup do jednej z hostiteľských krajín MS mu podľa Colnej a hraničnej kontroly USA nepovolili z dôvodu obáv z podrobnej prehliadky. Onedlho nato ho Medzinárodná futbalová federácia (FIFA) vyradila zo zoznamu rozhodcov.

Pri návrate do rodnej krajiny Artan poďakoval ľuďom za podporu. Tí ho na letisku čakali s vlajkami Somálska. „Sľubujem vám, že sa zúčastním na ďalšom šampionáte. Chcem, aby somálska verejnosť v tom našla útechu a zostala sebavedomá,“ citovala rozhodcu agentúra AP.
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