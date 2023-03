Rozhodla tretia tretina: Slovan porazil Michalovce 5:2

štvrťfinále play off Tipos extraligy - prvý zápas /na 4 víťazstvá/:



HC Slovan Bratislava - Dukla Ingema Michalovce 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)



Góly: 21. Harris (Ščerbak, Pecararo), 54. Kytnár (Takáč, Zigo), 55. Pecararo (Harris, Kallen), 56. Ščerbak (Kallen, Harris), 59. Haščák (Minárik, Sersen) - 8. Hammond (Buc, Zabusovs), 53. Puliš (Galamboš, Hammond). Rozhodovali: D. Konc st., Štefík - Hercog, Gegáň, vylúčení: 1:1 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 6072 divákov.



Slovan: Coreau – MacKenzie, Golian, Kallen, Beňo, Gachulinec, Sersen – Pecararo, Harris, Ščerbak – Fominych, Duke, Haščák – Zigo, Kytnár, Takáč – Török, Minárik, Matoušek – Kukumberg



Michalovce: Škorvánek – Mihalik, Michalčin, Osburn, Hammond, Macejko, Glazkov – Puliš, Galamboš, Paločko – Pereskokov, Suja, Zabusovs – Žitný, Buc, Garreffa – Vašaš, Chalupa, Okoličány

Slovan zvládol prvý duel s Michalovcami, Pardavého potešil výkon

Bratislava 17. marca (TASR) - Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili v úvodnom súboji štvrťfinále play off Tipos extraligy nad Duklou Ingema Michalovce 5:2 a ujali sa vedenia v sérii hranej na štyri víťazné zápasy. Druhý duel série je na programe v sobotu, hrá sa opäť v Bratislave.O všetkom rozhodla tretia tretina, ktorú domáci vyhrali 4:1. Po 40 minútach bol stav nerozhodný 1:1, keď skóre otvoril Tariq Hammond v 8. minúte, za Slovan vyrovnal na začiatku 2. tretiny Brant Harris. V treťom dejstve poslal hostí do vedenia Radovan Puliš, no domáci otočili skóre zásluhou Milan Kytnára, Liama Pecarara a Nikitu Ščerbaka, triumf poistil gólom do prázdnej bránky Marcel Haščák.Hokejisti Slovana Bratislava odštartovali štvrťfinálovú sériu play off Tipos extraligy s Duklou Ingema Michalovce triumfom 5:2, pričom najviac gólov videli diváci v tretej tretine. Hostia v 53. minúte za stavu 1:1 strelili druhý gól a zdalo sa, že favorita zlomia, ale potom v rozmedzí 112 sekúnd strelili domáci tri góly. Víťazstvo ešte poistili v závere do prázdnej bránky.Slovan bol v zápase lepší, súhlasil s tým aj tréner Michaloviec Peter Kúdelka: "."Slovan tak vedie v sérii 1:0 a tréner úradujúceho majstra Ján Pardavý si zaželal, aby jeho zverenci zopakovali piatkový výkon aj v druhom zápase: "."