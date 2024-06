Rozhodnutia VAR budú na ME vysvetlené na obrazovkách štadiónov

Mníchov 12. júna (TASR) - Diváci na futbalových ME v Nemecku budú mať k dispozícii podrobnejšie informácie o rozhodnutiach systému VAR. Šéf rozhodcovského výboru Európskej futbalovej únie (UEFA) Roberto Rosetti uviedol, že obrazovky na štadiónoch budú poskytovať technické vysvetlenia rozhodnutí, aby sa zlepšilo porozumenie fanúšikov.



Jednou z rôznych kritík technológie od jej zavedenia boli problémy, ktoré mali priaznivci s pochopením dôvodov prijatia určitých rozhodnutí. "Po videoasistencii sa bude na obrazovkách na štadiónoch zobrazovať technické vysvetlenie rozhodnutia," uviedol Rosetti na tlačovom brífingu v Allianz aréne pred piatkovým otvorením turnaja.



Na minuloročnom svetovom šampionáte žien oznamovali arbitri rozhodnutia divákom ústne pred opätovným pokračovaním hry. Rosetti pripomenul, že rozhodcovia budú môcť podať vysvetlenie kapitánom tímov, ale ostatní hráči, ktorí budú spochybňovať rozhodnutia alebo žiadať informácie, budú napomínaní.



Toto pravidlo sa uplatnilo vo všetkých troch finále klubových súťaží UEFA. Vo finále Ligy majstrov a Európskej ligy rozhodcovia napomenuli žltou kartou zhodne dvoch hráčov, v Európskej konferenčnej lige udelili jednu ŽK. "Robíme to pre ďalšie generácie, pre obraz hry, mladých hráčov a rozhodcov," dodal Rosetti.



V prípade tímov, v ktorých si oblieka kapitánsku pásku brankár, pred zápasom mužstvo určí zástupcu spomedzi hráčov z poľa. Na EURO 2024 by mali byť kapitánmi svojich tímov dvaja brankári - Jan Oblak zo Slovinska a Talian Gianluigi Donnarumma.



V poradí sedemnásty kontinentálny šampionát odštartuje v piatok súbojom domácich Nemcov proti Škótsku. Slováci začnú turnaj 17. júna duelom E-skupiny proti favorizovanému Belgicku.