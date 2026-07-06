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Rozhodnutie FIFA ohľadom Baloguna kritizuje aj Európska únia
Balogun dostal červenú kartu v šestnásťfinálovom súboji proti Bosne a Hercegovine (2:0). V stretnutí oslabil svoj tím v 64. minúte, keď prišliapol nohu Tarika Muharemoviča.
Autor TASR
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Brusel 6. júla (TASR) - Európska únia kritizuje rozhodnutie FIFA ohľadom podmienečného zrušenia dištancu pre amerického futbalistu Folarina Baloguna. Nesúhlas vyjadrila aj s tým, že na situáciu mal vplývať americký prezident Donald Trump.
„Rozhodnutia ohľadom pravidiel a športových záležitostí patria do rúk športových orgánov, nie politikov. Ovplyvňovanie športových rozhodnutí môže podkopávať autonómiu športu,“ citovala Glenna Micallefa, eurokomisára pre šport, agentúra DPA. „Namiesto toho by sme sa mali sústrediť na reálne vládne výzvy v oblasti športu vrátane jeho zneužívania na politické účely,“ pokračoval Micallef a dodal: „Ako fanúšik si myslím, že to bolo zlé rozhodnutie.“
Balogun dostal červenú kartu v šestnásťfinálovom súboji proti Bosne a Hercegovine (2:0). V stretnutí oslabil svoj tím v 64. minúte, keď prišliapol nohu Tarika Muharemoviča. FIFA pozastavila zákaz štartu na skúšobnú dobu jedného roka, čo znamená, že prípadné porušenie podmienky môže nastať po skončení turnaja. V tom prípade by Balogun dostal dištanc až v reprezentačnom dueli mimo mundialu. Zámorské médiá zároveň prišli s informáciou, že Trump telefonoval ohľadom tejto záležitosti s prezidentom FIFA Giannim Infantinom.
Kráľovský belgický futbalový zväz (RBFA) oficiálne napadol rozhodnutie o oprávnenosti Baloguna nastúpiť na zápas osemfinále MS. K tomuto kroku pristúpil po tom, čo nedostal od FIFA uspokojivé vysvetlenie rozhodnutia pozastaviť výkon automatického jednozápasového trestu. Belgický minister zahraničných vecí Maxime Prevot sa nechal počuť, že rozhodnutie FIFA „určite vyvoláva mnoho otázok.“
„Rozhodnutia ohľadom pravidiel a športových záležitostí patria do rúk športových orgánov, nie politikov. Ovplyvňovanie športových rozhodnutí môže podkopávať autonómiu športu,“ citovala Glenna Micallefa, eurokomisára pre šport, agentúra DPA. „Namiesto toho by sme sa mali sústrediť na reálne vládne výzvy v oblasti športu vrátane jeho zneužívania na politické účely,“ pokračoval Micallef a dodal: „Ako fanúšik si myslím, že to bolo zlé rozhodnutie.“
Balogun dostal červenú kartu v šestnásťfinálovom súboji proti Bosne a Hercegovine (2:0). V stretnutí oslabil svoj tím v 64. minúte, keď prišliapol nohu Tarika Muharemoviča. FIFA pozastavila zákaz štartu na skúšobnú dobu jedného roka, čo znamená, že prípadné porušenie podmienky môže nastať po skončení turnaja. V tom prípade by Balogun dostal dištanc až v reprezentačnom dueli mimo mundialu. Zámorské médiá zároveň prišli s informáciou, že Trump telefonoval ohľadom tejto záležitosti s prezidentom FIFA Giannim Infantinom.
Kráľovský belgický futbalový zväz (RBFA) oficiálne napadol rozhodnutie o oprávnenosti Baloguna nastúpiť na zápas osemfinále MS. K tomuto kroku pristúpil po tom, čo nedostal od FIFA uspokojivé vysvetlenie rozhodnutia pozastaviť výkon automatického jednozápasového trestu. Belgický minister zahraničných vecí Maxime Prevot sa nechal počuť, že rozhodnutie FIFA „určite vyvoláva mnoho otázok.“