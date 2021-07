Rozhodnutie o štarte De Bruyna a Hazarda padne na poslednú chvíľu

Brusel 1. júla (TASR) - Tréner belgickej futbalovej reprezentácie Roberto Martinez rozhodne o štarte Edena Hazarda a Kevina De Bruyna v piatkovom štvrťfinálovom zápase ME 2020 proti Taliansku "na poslednú chvíľu".



"Bojujeme s časom. Počkáme do poslednej chvíle. Zajtra popoludní padne medicínske rozhodnutie a potom futbalové," citovala slová kouča agentúra AFP.



De Bruyne v nedeľu odišiel z trávnika už v úvode druhého polčasu osemfinálového duelu, v ktorom Belgicko zvíťazilo nad Portugalskom 1:0. Hráč Manchestru City si zranil členok po súboji s Joaom Palhinhom. Kapitán Hazard musel striedať pre problémy so zadným stehenným svalom.