O ukončení belgickej ligy sa rozhodne 15. mája

Brusel 3. mája (TASR) - Vedenie najvyššej belgickej futbalovej súťaže v nedeľu už tretíkrát odložilo rozhodnutie o predčasnom ukončení sezóny. Valné zhromaždenie, ktoré bolo naplánované na pondelok 4. mája, presunulo na piatok 15. mája.



Predstavenstvo Pro League už 2. apríla odporučilo ukončiť ročník pre pandémiu nového koronavírusu, takýto krok však musí schváliť aj valné zhromaždenie. To sa malo pôvodne uskutočniť 15. apríla, najskôr ho odložili na 24. apríla, potom na 4. mája a teraz o ďalších jedenásť dní. Väčšina klubov je za predčasný koniec, no ešte čakajú na postoj Národnej bezpečnostnej rady.



Reštart súťaže je nepravdepodobný, keďže v krajine zakázali masové podujatia do 31. augusta a podľa Kráľovskej belgickej futbalovej asociácie (RBFA) by si aj zápas za zatvorenými dverami vyžiadal účasť minimálne 400 ľudí. Informovala o tom agentúra AFP.