Rozhodol Casemiro. Brazílčania zdolali Švajčiarov a sú v osemfinále

MS G-skupina, 2. kolo:

Brazília - Švajčiarsko 1:0 (0:0)



Gól: 83. Casemiro, ŽK: Fred - Rieder. Rozhodovali: Barton – Moran (obaja Salvádor), Zeegelaar (Surinam), 43.649 divákov.



Brazília: Alisson - Militao, Marquinhos, Silva, Alex Sandro (86. Telles) - Raphinha (73. Antony), Fred (58. Guimaraes), Casemiro, Vinicius Junior - Paqueta (46. Rodrygo), Richarlison (73. Gabriel Jesus)

Švajčiarsko: Sommer - Widmer (86. Frei), Akanji, Elvedi, Rodriguez - Freuler, Xhaka - Rieder (58. Steffen), Sow (76. Aebischer), Vargas (58. Fernandes) - Embolo (76. Seferovič)

tabuľka:



1. Brazília 2 2 0 0 3:0 6

2. Švajčiarsko 2 1 0 1 1:1 3

3. Kamerun 2 0 1 1 3:4 1

4. Srbsko 2 0 1 1 3:5 1

Dauha 28. novembra (TASR) - Futbalisti Brazílie zvíťazili v pondelkovom zápase G-skupiny MS v Katare nad Švajčiarskom 1:0 a zaistili si postup do osemfinále. Jediný gól v stretnutí zaznamenal v 83. minúte Casemiro. Brazílčania natiahli svoju sériu bez prehry v skupinovej fáze MS na sedemnásť zápasov.Mužstvo Murata Yakina prvýkrát prehralo na pôde svetového šampionátu s Brazíliou, keďže v roku 1950 sa skončil vzájomný duel remízou 2:2 a na MS 2018 v Rusku bol tiež nerozhodný stav 1:1.Brazílčania odohrajú záverečný skupinový duel v piatok o 20.00 h s Kamerunom, Švajčiari sa v priamom súboji o postup stretnú v rovnakom čase so Srbskom.Brazília sa dostala do prvej veľkej šance v 27. minúte, keď Raphinha našiel centrom Viniciusa Juniora. Ten však netrafil dobre loptu a jeho pokus vyrazil na rohový kop brankár Yann Sommer. Diváci sledovali na Štadióne 974 taktický výkon z oboch strán. "Selecao" zahrozilo v prvom polčase ešte na konci z rohového kopu, ale bezgólový stav sa nezmenil.Švajčiari mohli otvoriť skóre v 53. minúte stretnutia, keď kapitán Granit Xhaka našiel na pravej strane šestnástky Silvana Widmera. Jeho prihrávka sa síce dostala k Helvétom, no brazílska obrana im nedovolila vystreliť na bránu. V 64. minúte sa presadil útočník Vinicius Junior jeho gól ešte skúmal VAR a zistil, že Richarlison bol predtým v ofsajde. O necelých dvadsať minút neskôr sa však Brazília dostala do vedenia po góle Casemira. Ten sa najlepšie zorientoval v šestnástke, loptu ešte tečoval Manuel Akanji.