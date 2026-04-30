ROZHODOL SIEDMY DUEL: NITRA ZÍSKALA TRETÍ TITUL
V rozhodujúcom siedmom zápase finále play off Tipsport ligy zdolala Nitra Slovan Bratislava 4:3 po predĺžení a v sérii triumfovali 4:3.
Bratislava 30. apríla (TASR) - Hokejisti HK Nitra ako prvý tím v najvyššej slovenskej súťaži otočili vo finále play off nepriaznivý vývoj v sérii z 1:3 na 4:3. Po trpkom konci v minulej sezóne, keď nestačili vo finále na Košice (3:4 na zápasy), si tentoraz dopriali majstrovské oslavy.
Po minuloročnej prehre Nitranov v predĺžení siedmeho zápasu série s Košicami podriadili „corgoni“ všetko majstrovským ambíciám. Vyskladali na papieri najsilnejší tím a boli od začiatku pasovaní do role favorita číslo jeden. Čiastkovým cieľom klubu, ktorý v čerstvo skončenej sezóne oslavoval 100. výročie, bol triumf v základnej časti. Nitrania sa v play off ťažšie rozbiehali a šokujúce vypadnutie vo štvrťfinále museli odvrátiť až víťazstvom v siedmom dueli proti Michalovciam. Následne si poradili 4:1 na zápasy s hráčmi Popradu, ktorým predčasne ukončili sezónu piatykrát za sebou.
Slovan pred sezónou nepovažovala širšia verejnosť za priameho kandidáta na titul. Napriek tomu viedol dlhodobú časť a Nitru pustil pred seba až v novom kalendárnom roku po výborných výsledkoch „corgoňov“. V rámci vyraďovačky si „belasí“ poradili vo štvrťfinále hladko s Liptovským Mikulášom (4:0 na zápasy) a zvládli aj derby proti Košiciam (4:2).
Finále sa začalo jednoznačným triumfom Nitry 6:2. Mužstvo kanadského trénera Brada Tappera však psychicky nepoložilo, práve naopak. V druhom stretnutí na ľade Nitry zvíťazil Slovan ešte vyšším rozdielom (7:2) a diváci sledovali najofenzívnejšie dva zápasy v histórii súťaže. Gólovo sa séria upokojila v hlavnom meste, kde Nitrania nedokázali využiť drvivú prevahu v závere duelu a Slovan naklonil misky váh na svoju stranu. Následne potvrdil vedenie v sérii ziskom tretieho bodu. Prvú šancu zakončiť sezónu titulom v Nitre „belasí“ nevyužili, a nepodarilo sa im ani v šiestom stretnutí doma, keď prehrali 2:5. V rozhodujúcom siedmom sa lepšie psychicky pripravili Nitrania, napokon zvíťazili 4:3 po predĺžení a mohli oslavovať zisk titulu.
Čederle získal ocenenie Zlatá korčuľa
Najužitočnejším hráčom play off hokejovej Tipsport ligy sa stal útočník Sebastián Čederle z HK Nitra. Ocenenie Zlatá korčuľa získal po tom, ako v 20 zápasoch vyraďovacej časti nazbieral 22 bodov (7+15).
Útočník Michaloviec Jacob Virtanen vyhral produktivitu Tipsport ligy v sezóne 2025/2026, keď v 64 zápasoch (ZČ+play off) získal 75 bodov (40+35).
siedmy zápas /na 4 víťazstvá/:
HK Nitra - HC Slovan Bratislava 4:3 pp (1:0, 1:3, 1:0 - 1:0)
Góly: 15. Stacha (Paulovič), 31. Passolt (Lawrence, Osburn), 49. Krištof (Passolt, Paulovič), 74. Chrenko (Lawrence, Passolt) – 24. Takáč (Varga, O'Connor), 34. Takáč (Peterek, Varga), 35. Královič (Elson, Dmowski). Rozhodcovia: Krajčík, Stano – Durmis, Kacej, vylúčení: 2:3, presilovky a oslabenia: 0:0, 3600 divákov (vypredané).
Nitra: Ferguson – Osburn, Mezei, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Bajtek, Kalman – Paulovič, Krištof, Passolt – Lawrence, Chrenko, Turanský – Lacka, Čederle, Buček – Molnár, Hrnka, Okoličány
Slovan: Kiviaho – Turan, Bačik, Acolatse, Zeleňák, Královič, O'Connor, Ličko – Varga, Marcinko, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Petriska, Peterek, Bondra – Bakoš, Solenský, Šimun
/konečný stav série: 4:3, Nitra získala titul/
hlasy po zápase /zdroj: JOJ Šport/:
Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Je to obrovské zadosťučinenie pre celé mesto, celý klub. Tie momenty, ktoré sa stretli – storočnica, siedmy zápas, predĺženie, otočenie. Tým chalanom veríme, vieme, čoho sú schopní. Dal to Tomáš, ale zaslúžil by si to každý jeden.“
Miroslav Kováčik, prezident Nitry: „Ešte sa z toho neviem spamätať. Bolo to extrémne náročných šesť týždňov. Došli mi slová, bol to neskutočný tlak. Michalovce boli neskutočný súper, už tam sme to mali veľmi náročné. To sa ani nedá napísať. Veľmi to prajem Tomášovi Chrenkovi, lebo majú ťažké obdobie v rodine a mladý to rozhodol.“
Brad Tapper, tréner Slovana Bratislava: „Bol to skvelý zápas a úžasná séria. Hotovo mohlo byť už po piatom zápase, ale nestalo sa. Milujem toto mesto, týchto hráčov a na budúci rok sme späť.“
Tomáš Surový, asistent trénera Slovana Bratislava: „V tretej tretine sme to trochu stiahli. V predĺžení sme mali šance aj my, ale, žiaľbohu, padlo to Nitre. Dnes to bolo veľmi tesné.“
Držitelia Zlatej korčule pre najužitočnejšieho hráča play off:
2014 Jozef Stümpel (HK Nitra)
2015 Gabriel Spilar (HC Košice)
2016 David Laliberté (HK Nitra)
2017 Mathieu Corbeil (MHC Martin)
2018 Branko Radivojevič (Dukla Trenčín)
2019 Samuel Buček (HK Nitra)
2020 neudelili ju
2021 Dávid Skokan (HK Poprad)
2022 Samuel Buček (HK Nitra)
2023 Dominik Riečický (HC Košice)
2024 Samuel Buček (HK Nitra)
2025 Jaroslav Janus (HC Košice)
2026 Sebastián Čederle (HK Nitra)
Sezónnu produktivitu ovládol Virtanen
Útočník Michaloviec Jacob Virtanen vyhral produktivitu Tipsport ligy v sezóne 2025/2026, keď v 64 zápasoch (ZČ+play off) získal 75 bodov (40+35).
Bodovanie hráčov po odohratí všetkých zápasov v sezóne v základnej časti a play off:
1. Jacob Virtanen (Michalovce) 64 40 35 75
2. Marc Olivier Roy (Michalovce) 62 20 53 73
3. Carter Turnbull (B. Bystrica) 58 34 37 71
4. Adam Cracknell (Poprad) 64 29 41 70
5. Jordan Martell (Michalovce) 61 31 36 67
6. Liam Pecararo (Slovan) 59 23 41 64
7. Ryan Dmowski (Slovan) 70 39 24 63
8. Šimon Petráš (Košice) 62 35 27 62
9. Samuel Takáč (Slovan) 62 25 36 61
10. Oleksij Myklucha (B. Bystrica) 58 19 38 57
