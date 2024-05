Rozhodujúce zápasy o EKL a vyhnutie baráži budú pod drobnohľadom VAR

Bratislava 16. mája (TASR) - Všetky tímy, ktoré súperia o účasť v 2. predkole Európskej konferenčnej ligy, respektíve o vyhnutie sa baráži, odohrajú zápasy záverečného 10. kola nadstavbovej časti Niké ligy za prítomnosti VAR technológie.



"Nadstavbová časť Niké ligy vyvrcholí v sobotu 18. mája zápasmi záverečného 10. kola. Hoci o majstrovi už je rozhodnuté, na troch ihriskách pôjde o viac ako len o konečné umiestnenie. V Košiciach sa v súboji o priame udržanie sa v Niké lige stretnú futbalisti domáceho FC s MFK Zemplín Michalovce a vzájomný zápas Žiliny a DAC 1904 v Trenčíne zasa môže víťaza poslať priamo do 2. predkola UEFA Európskej konferenčnej ligy. Do pohárovej Európy môže postúpiť aj FC Spartak Trnava, musí však zvládnuť domáci zápas s Podbrezovou. Výbornou správou je, že na všetkých troch spomínaných stretnutiach bude k dispozícii aj VAR technológia. Pôvodne mala dohliadať na zápasy v Košiciach a v Trenčíne, pribudol k nim však aj duel v Trnave," uvádza oficiálny web súťaže.



"Všetky kluby Niké ligy združené v Prezídiu ÚLK vnímajú dôležitosť týchto zápasov a spoločne sme sa preto snažili zabezpečiť všetkým tímom rovnaké podmienky. Na základe internej diskusie a vďaka spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom bude VAR technológia v záverečnom kole prítomná na všetkých štadiónoch, na ktorých sa odohrajú zápasy o postup do futbalovej Európy, respektíve o desiatu priečku znamenajúcu vyhnutie sa baráži. Na zápase v Trnave tak bude prítomný VAR, ktorý bol pôvodne určený pre zápas na Slovane a kvalitu TV produkcie sme zvýšili na sedem kamier oproti pôvodne plánovaným štyrom. Je skvelé, že do posledného hvizdu je o čo hrať a verím, že si hráči aj fanúšikovia užijú napínavý záver sezóny priamo na štadiónoch,“ povedal Ivan Kozák, prezident Únie ligových klubov.