Roziera zatkla FBI pre podozrenie zo stávkovania

Na archívnej snímke z 8. marca 2025 v Miami hráč Terry Rozier (2) z Miami Heat sa pozerá počas zápasu zámorskej NBA proti Chicagu Bulls. Basketbalistu Miami Heat Terryho Roziera zatkol vo štvrtok Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v rámci vyšetrovania nelegálneho športového stávkovania. Tridsaťjedenročného hráča zámorskej NBA zatkli v Orlande, kde hral jeho tím duel s miestnym Magic. Rozier nezasiahol do tohto stretnutia na základe rozhodnutia trénera. Foto: TASR/AP

New York 23. októbra (TASR) - Basketbalistu Miami Heat Terryho Roziera zatkol vo štvrtok Federálny úrad pre vyšetrovanie (FBI) v rámci vyšetrovania nelegálneho športového stávkovania. Tridsaťjedenročného hráča zámorskej NBA zatkli v Orlande, kde hral jeho tím duel s miestnym Magic. Rozier nezasiahol do tohto stretnutia na základe rozhodnutia trénera.

Roziera už vyšetrovali v roku 2023, keď sa stretol so zástupcami súťaže a FBI. Výsledkom v tom čase bolo, že neporušil žiadne pravidlá NBA. Podozrivé stávky sa podľa ESPN datujú k 23. marcu 2023, keď v zápase Charlotte Hornets s New Orleans Pelicans boli vo viacerých štátoch pozastavené stávky na body, doskoky a asistencie Roziera. V tom čase bol samotný hráč súčasťou Hornets, v zápase odohral len 10 minút a potom pre zranenie nohy predčasne ukončil pôsobenie na palubovke.

Aktuálny prípad vychádza zo stávkarského škandálu ex-hráča Toronta Raptors Jontaya Portera, ktorého NBA vylúčila na jar 2024. Porter sa priznal, že manipuloval so svojimi výkonmi v dvoch zápasoch.
