Rozkorčuľovanie pred Francúzmi bolo dobrovoľné, nechýbal Grman

Predpokladaná zostava SR v zápase s Francúzskom /o 20.20 h/:



Hlavaj - Fehérváry, Čerešňák, Ivan, Nemec, Koch, Grman, Gajdoš, Golian - Slafkovský, Hrivík, Cehlárik - Hudáček, Cingel, Tatar - Kelemen, Pospíšil, Regenda - Daňo, Sukeľ, Kudrna

Ostrava 18. mája (TASR) - Obranca Mário Grman nebude chýbať v zostave Slovenska v dnešnom zápase proti Francúzsku (od 20.20 h) na MS v Ostrave. Pre žalúdočné problémy vynechal štvrtkový tréning, no počas piatkového dobrovoľného rozkorčuľovania už riadne trénoval s tímom. "priznal Grman.Slováci mali pred zápasom s Francúzmi dva dni zápasového voľna. Strávili ich oddychom, ale aj tréningami pred rozhodujúcou fázou základných skupín. Cez víkend ich okrem dnešného zápasu čaká aj nedeľňajšie stretnutie s Lotyšmi (20.20 h) a pôsobenie v ostravskej skupine uzavrú v utorok proti Švédom (20.20 h). Tréneri už v piatok avizovali zmenu v zostave - do štvrtého útoku sa vráti Marko Daňo, ktorý nahradí Martina Faška Rudáša. Slováci majú za sebou tri víťazstvá za sebou a sú na ceste do štvrťfinále. V zápase proti Francúzom budú v pozícii favorita a prípadné tri body by ich výrazne priblížili k postupu.Tréneri však viackrát prízvukovali, že na MS niet slabého súpera." poznamenal asistent trénera Ján Pardavý. Štvorica Šimon Nemec, Juraj Slafkovský, Martin Pospíšil a Marek Hrivík vynechala doobedňajšie rozkorčuľovanie, no v zostave nebudú chýbať.poznamenal Pardavý./vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek Michal Runák hm wr/