Rozkorčuľovanie slovenských hokejistov na MS naznačilo zmenu v zostave
V sobotu doobeda Kosa ešte neprezradil, kto z dvojice Samuel Hlavaj - Adam Gajan pôjde do bránky.
Autor TASR
Fribourg 23. mája (TASR) - Rozkorčuľovanie slovenských hokejistov pred sobotňajším zápasom na MS vo Švajčiarsku proti Česku (od 16.20 h) naznačilo zmenu v zostave. Okrem brankára Eugena Rabčana a obrancu Jakuba Meliška, ktorí doteraz do hry nezasiahli, bol na ňom aj útočník Jakub Minárik. Ten nastúpil do všetkých štyroch odohraných duelov, proti Česku by ho mohol nahradiť Servác Petrovský, ktorý absentoval v uplynulých dvoch stretnutiach.
Tréner brankárov v reprezentácii Slovenska Peter Kosa sa venoval aj hre českého tímu. „Vieme, že Česi majú veľmi šikovných a rýchlych hráčov. Ich obrancovia často strieľajú, len Filip Hronek má 16 striel prakticky od modrej čiary, takže aj teraz asi bude dosť strieľať. A budú mať veľký počet hráčov pred bránkou, takže tam to bude veľmi náročné,“ konštatoval Kosa.
Očakáva, že v bránke českého tímu bude Josef Kořenář, ktorý vychytal víťazstvá proti Dánsku (4:1) a Švédsku (4:3): „V tých cloniacich situáciách sa trošku 'zmenšuje', takže je taký nižší. Preto potrebujeme, aby bol náš hráč pred jeho očami. A potrebujeme hlavne strelu vo výške od našich obrancov. Je to niečo, čo nám aj Švédi ukázali.“
V sobotu doobeda Kosa ešte neprezradil, kto z dvojice Samuel Hlavaj - Adam Gajan pôjde do bránky. „Sme veľmi radi, že Samo, Adam, ale aj Eugen chcú chytať. Pre nás je podstatné, ako to bude vyzerať dnes na ľade. Uvidíme, čo bude po dnešnom zápase a kto pôjde do zajtrajšieho zápasu (s Kanadou),“ dodal.
/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Martin Hrotek /
