Rozohrávač Haliburton z Indiany vynechá celú nasledujúcu sezónu

Washington 8. júla (TASR) - Basketbalový rozohrávač Tyrese Haliburton z tímu Indiana Pacers vynechá pre zranenie pravej achilovky celú sezónu 2025/2026. V pondelok o tom informoval prezident klubu Kevin Pritchard.



Haliburton sa zranil v prvej štvrtine siedmeho finálového zápasu play off 2025, v ktorom jeho tím napokon podľahol Oklahome City 91:103. „Nepochybujem o tom, že sa vráti lepší ako kedykoľvek predtým. V nasledujúcej sezóne však nebude hrať. Teraz to nechceme riskovať. Nerobte si žiadne nádeje, že bude hrať," skonštatoval Pritchard.



Haliburton doviedol Pacers do ich prvého finále NBA od roku 2000 s priemerom 18,6 bodu, 9,2 asistencie a 3,5 doskoku na zápas. „Najlepšie hrá, keď je naozaj hladný a myslím si, že budúci rok bude bojovať o to, aby všetkým dokázal, že je späť. Musíme postupovať pomaly a uistiť sa, že je späť na sto percent," povedal Pritchard.