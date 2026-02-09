Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Rozohrávač Thomas novou posilou Milwaukee Bucks

Klub zámorskej NBA si 24-ročného rozohrávača stiahol z waiver listiny, kam ho umiestnil Brooklyn Nets.

Milwaukee 9. februára (TASR) - Americký basketbalista Cam Thomas sa stal novou posilou Milwaukee Bucks. Klub zámorskej NBA si 24-ročného rozohrávača stiahol z waiver listiny, kam ho umiestnil Brooklyn Nets. Informovala o tom agentúra AP.

Thomas odohral v tejto sezóne za Brooklyn 24 duelov. Dosiahol priemer 15,6 bodu na zápas. V minulej sezóne ho trápili problémy so zadným stehenným svalov a nastúpil iba v 25 stretnutiach základnej časti.
