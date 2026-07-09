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Rrahmani odchádza zo Sparty Praha, prestúpil do Benátok
Sparta len pred pár dňami oznámila aj odchod fínskeho stredopoliara Kaana Kairinena do AEK Atény.
Autor TASR
Praha 9. júla (TASR) - Kosovský futbalový reprezentant Albion Rrahmani odchádza z AC Sparta Praha. Dvadsaťpäťročný útočník prestúpil do talianskeho tímu Venezia FC, ktorý si v uplynulej sezóne vybojoval postup do najvyššej domácej súťaže Serie A. Vo štvrtok o tom informoval oficiálny web pražskej Sparty.
Rrahmani pôsobil na Letnej dve sezóny, počas ktorých si v drese „rudých“ pripísal na konto 26 gólov a 5 asistencií. Svojím presným zásahom hneď v debutovom zápase v roku 2024 proti Malmö spečatil postup Sparty do ligovej fázy Ligy majstrov. V prestížnej milionárskej súťaži sa neskôr dokázal aj strelecky presadiť, keď skóroval na pôde Feyenoordu Rotterdam.
„Pred dvoma rokmi prišiel posilniť náš káder bojujúci o postup do ligovej fázy Champions League. Teraz sa Albion s rudým dresom lúči. Albion, ďakujeme za radosť, ktorú si nám svojimi gólmi nadelil. Veľa šťastia v Benátkach,“ uviedol pražský klub vo svojom oficiálnom vyhlásení.
Sparta len pred pár dňami oznámila aj odchod fínskeho stredopoliara Kaana Kairinena do AEK Atény.
Rrahmani pôsobil na Letnej dve sezóny, počas ktorých si v drese „rudých“ pripísal na konto 26 gólov a 5 asistencií. Svojím presným zásahom hneď v debutovom zápase v roku 2024 proti Malmö spečatil postup Sparty do ligovej fázy Ligy majstrov. V prestížnej milionárskej súťaži sa neskôr dokázal aj strelecky presadiť, keď skóroval na pôde Feyenoordu Rotterdam.
„Pred dvoma rokmi prišiel posilniť náš káder bojujúci o postup do ligovej fázy Champions League. Teraz sa Albion s rudým dresom lúči. Albion, ďakujeme za radosť, ktorú si nám svojimi gólmi nadelil. Veľa šťastia v Benátkach,“ uviedol pražský klub vo svojom oficiálnom vyhlásení.
Sparta len pred pár dňami oznámila aj odchod fínskeho stredopoliara Kaana Kairinena do AEK Atény.