Rrahmani v závere spasil obhajcu, Iervolino:Vymeňme všetkých rozhodcov

Rím 14. januára (TASR) - Futbalisti SSC Neapol so slovenským stredopoliarom Stanislavom Lobotkom po troch zápasoch zabodovali naplno, keď v 20. kole Serie A zdolali doma Salernitanu 2:1. Obhajca titulu sa však na víťazstvo riadne nadrel, o jeho triumfe rozhodol až gól stopéra Amira Rrahmaniho zo šiestej minúty nadstaveného času. Hostia cítili krivdu a po zápase sa sťažovali na výkon rozhodcov, tréner domácich Walter Mazzarri vyzdvihol kolektívny výkon tímu.



"Bolo to skutočne tímové víťazstvo. Charakteristický znak toho, ako hralo mužstvo v minulej sezóne. V tomto ročníku sme niečo také často nevideli," poznamenal Mazzarri. "Myslím si, že sme znovu objavili ducha tohto tímu, zároveň aj organizáciu hry a futbalový štýl. Proti Salernitane to nebolo jednoduché, súper bránil hlboko a bol nebezpečný v protiútokoch," dodal pre DAZN. Lobotka odohral za domácich celé stretnutie.



Úradujúci taliansky majster figuruje s 31 bodmi na priebežnej šiestej priečke, Salernitana zostala v tabuľke na poslednom 20. mieste. V jej drese nastúpil od začiatku slovenský obranca Norbert Gyömbér, ktorý odohral 84 minút. Hostia mali po zápase ťažké srdce na rozhodcov, podľa nich víťaznému gólu Neapola predchádzal faul na hráča Salernitany.



"Je to veľmi frustrujúce. Nemôžem od svojich hráčov žiadať viac, nezaslúžili si prehrať," povedal na pozápasovej tlačovej konferencii tréner hostí Filippo Inzaghi. "Žiadame si rešpekt, pred víťazným gólom bol faul na nášho hráča. V každom zápase sme trestaní a začína nás to iritovať. Je načase, aby ľudia ukázali voči Salernitane rešpekt," vyhlásil Inzaghi, ktorý dostal žltú kartu za protesty na lavičke. "Inkasoval som žltú kartu za nič. Len za to, že som zdvihol ruku. Nemohol som ďalej hovoriť nič, lebo by som dostal červenú. Ani teraz sa k tomu nemôžem viac vyjadriť, lebo ma suspendujú. Nie je to fér." Inzaghimu sa nepáčila ani situácia predchádzajúca pokutovému kopu, z ktorého Matteo Politano v závere prvého polčasu vyrovnal na priebežných 1:1. Obranca hostí Federico Fazio namiesto lopty kopol do členka Giovanniho Simeoneho, čo rozhodca po konzultácii s VAR posúdil ako faul: "Takú penaltu uzná VAR, čo je v poriadku, no nikdy by ju nezapískal rozhodca na ihrisku."



Ešte silnejšie slová použil po zápase Danilo Iervolino, prezident Salernitany. "Chceme totálnu výmenu všetkých rozhodcov," vyhlásil pre La Repubblicu. "Je potrebné, aby sme hlasito volali po rezignácii Gianlucu Rocciho (šéfa Talianskej asociácie rozhodcov, pozn. red.). Ryba smrdí od hlavy. Nemám slov na škandalózne a ofenzívne rozhodovanie v tomto stretnutí, ktoré pochováva náš klub. Po faule na nášho hráča Nwankwa Simyho sme mali kopať penaltu a víťaznému gólu Neapola predchádzal faul Diega Demmeho na Louma Tchaounu. To sú neuveriteľné chyby. Chceme nielen rešpekt, ale aj spravodlivosť pre nás a ostatné tímy, ktoré bojujú o zotrvanie v Serii A a trpia absurdnými chybami poloprofesionálnych rozhodcov. Poškodzujú futbal. História si ich bude pamätať ako najhorších rozhodcov v histórii talianskeho futbalu," citoval Iervolina portál Football Italia.