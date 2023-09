Bratislava 13. septembra (TASR) - Rozhlas a televízia Slovenska (RTVS) definitívne neodvysiela 31. ročník slovenskej hokejovej extraligy. V stredu prostredníctvom tlačovej správy oznámila, že napriek veľkému úsiliu a niekoľkomesačných vyjednávaniach nedošlo k dohode s TV JOJ, s ktorou pred dvomi rokmi Slovenský zväz ľadového hokeja podpísal zmluvu na ďalšie sezóny.



Po stredajšom oznámení, ktoré RTVS zaslala akciová spoločnosť Slovenská produkčná, sa situácia ohľadom vysielacích práv na slovenskú hokejovú extraligu finálne uzavrela. "RTVS prijala informáciu o strate najvyššej domácej hokejovej súťaže s rozčarovaním a sklamaním, keďže rozhodnutiu predchádzali intenzívne rokovania ohľadom vyriešenia celej situácie. RTVS bola pripravená finančne aj procesne práva a licenciu pokryť a uzavrieť dohodu s TV JOJ, ktorá získala práva od SZĽH," uvádza sa v tlačovej správe.



RTVS odvysielala 27 sezón slovenskej hokejovej extraligy z celkového počtu 30 a dlhé roky bola strategickým partnerom slovenského hokeja. V roku 2021 sa Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) rozhodol, že na tri sezóny, od leta 2023 s opciou na ďalších päť ročníkov, bude vlastníkom práv na najvyššiu domácu hokejovú súťaž TV JOJ. RTVS v tom čase vlastnila vysielacie práva na hokejovú extraligu v zmysle existujúcej zmluvy medzi RTVS a Asociáciou profesionálnych hokejových klubov (APHK). SZĽH vyhlásil, že vlastníkom práv nie je APHK, ale práve zväz a spor v prípade zmluvného vzťahu medzi zväzom a APHK odmietol.



Riaditeľ Sekcie športu RTVS Ján Žgravčák priblížil pozadie celej situácie: "RTVS mala uzatvorenú zmluvu s APHK, ktorá obsahovala aj opciu na ďalšie dva roky. S týmito východiskami sme v rámci sekcie športu RTVS pracovali. Po zistení, že TV JOJ má práva na túto a ďalšie sezóny slovenskej hokejovej extraligy, sme intenzívne vyzývali vedenie SZĽH na rokovania. Nemali však vôbec záujem situáciu riešiť. Je absurdné odvolávať sa na obchodnú súťaž a prípadnú dohodu medzi dvomi televíziami, keď žiadna obchodná súťaž o práva na najvyššiu slovenskú hokejovú súťaž nebola vyhlásená. Slovenská televízia roky podporovala slovenský hokej, bola jeho parterom a dovolím si tvrdiť, že stála pri budovaní jeho fanúšikovskej základne a prispela k rozvoju tohto športu na Slovensku. V tomto kontexte je o to viac zarážajúce, že vedenie Slovenského zväzu ľadového hokeja podpísalo takúto zmluvu bez toho, aby informovalo dlhoročného partnera."



"Udržanie vysielania slovenskej hokejovej extraligy v programových službách RTVS bola jednou z najdôležitejších priorít v tomto roku. Keď sme sa začiatkom roka dozvedeli, že SZĽH bez akejkoľvek predchádzajúcej komunikácie podpísal zmluvu s TV JOJ, a tá je držiteľom licencií, začali sme okamžite rokovať. Pomerne dlho sa nastavovali podmienky, prebehlo množstvo stretnutí. Dokonca včera sme si ešte vymieňali stanoviská, ktoré by nám sublicenciu zabezpečili. Dnes na obed, dva dni pred spustením slovenskej hokejovej extraligy, nám TV JOJ oznámila, že RTVS nebola schválená boardom ako ďalší sublicencor a predala práva inej spoločnosti, ktorá si neželala, aby RTVS ako priamy konkurent vysielala tieto zápasy. Na základe predchádzajúcich jednaní sme predpokladali iný výsledok. Je to sklamanie, ale RTVS sa naďalej bude snažiť, aby hokej z jej vysielania nezmizol," uviedol v tlačovej správe generálny riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj.



RTVS zdôraznila, že celý tím športovej redakcie bol do poslednej chvíle pripravený priniesť divákom a fanúšikom slovenského hokeja tieto podujatia v najvyššej profesionálnej kvalite, čo sa týka prenosu aj odborných komentárov.