RTVS i Markíza odvysielajú návrat i oslavy bronzových hokejistov

Bratislava 22. februára (TASR) - RTVS i televízia Markíza pripravili na utorok mimoriadne vysielanie k návratu bronzovej hokejovej reprezentácie zo ZOH v Pekingu na Slovensko. Hokejisti absolvujú po prílete do Viedne najskôr tlačový brífing v Bratislave a po 15.30 h bude nasledovať okružná jazda kabrioautobusu s hráčmi, ktorá vyvrcholí oslavami na pódiu na bratislavskom Námestí SNP.



RTVS prinesie návrat hokejistov na televíznom okruhu :Šport. Okrem množstva živých vstupov je pre divákov pripravené aj mimoriadne športové štúdio. Živé vstupy by mali odštartovať okolo 13.00 h príchodom reprezentácie na letisko vo Schwechate. Následne bude pripravený štáb pred Zimným štadiónom Ondreja Nepelu, odkiaľ bude odvysielaný aj mediálny brífing. Okolo 15.00 h odštartuje športové štúdio so živými vstupmi a prenosom z tlačovej konferencie. Zo štúdia v Mlynskej doline sa divákom prihovorí Oľga Konečná a priamo zo štúdia na zimnom štadióne Ľuboš Hlavena. V štúdiu privítajú aj výnimočných hostí a vysielanie doplnia aj dokrútky z historických hokejových momentov aj aktuálnych výkonov v Pekingu.



"Sme technologicky pripravení na kompletné pokrytie cesty našich bronzových chlapcov z letiska až na námestie. Divákom tak chceme priniesť komplexný zážitok z návratu našej hokejovej reprezentácie. Verím, že spolu s bohatým programom v štúdiu a dokrútkami sprostredkujeme jedinečný zážitok aj divákom, ktorí sa nemôžu zúčastniť vítania našich hokejistov priamo na námestí,“ informoval riaditeľ sekcie športu RTVS Matej Hajko v tlačovej správe. Vzhľadom na možné časové posuny sú predpokladané časy vysielania orientačné. Živé prenosy budú prispôsobené aktuálnej situácii a skutočnému príletu a následnému programu slovenskej hokejovej reprezentácie.



Dvojicu mimoriadnych spravodajských relácií s názvom "Bronzový sen" operatívne zaradila do svojho utorňajšieho vysielania aj televízia Markíza. Naplánované sú na 12.20 a 15.25 h. Divákov nimi budú sprevádzať Zlatica Švajdová Puškárová a Jana Hospodárová, diváci sa v rámci nich môžu tešiť aj na viaceré slovenské hokejové legendy. "Aj v Markíze sa veľmi tešíme z úspechu našich hokejistov. A som rád, že budeme môcť divákom naživo priniesť prvé reakcie po ich návrate domov, ako aj búrlivé oslavy s fanúšikmi,“ uviedol v tlačovej správe Henrich Krejča, riaditeľ Centra spravodajstva a publicistiky skupiny Markíza. "Naše štáby budú pripravené sprostredkovať všetko zaujímavé už z privítania bronzovej slovenskej hokejovej reprezentácie na letisku vo Schwechate a následne aj z centra Bratislavy, kde hokejisti absolvujú okružnú jazdu kabriobusom, z ktorého otvorenej strechy budú mávať fanúšikom, pričom hlavná časť osláv má nasledovať po 15.30 h na Námestí SNP."



Priamo v štúdiu moderátorky Markízy privítajú bývalého hokejového reprezentanta Mariána Gáboríka a v živom vstupe sa spoja napríklad aj s ďalšou osobnosťou slovenského hokeja Mariánom Hossom.