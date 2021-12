RTVS odštartovala vysielanie štvrtého televízneho okruhu ŠPORT

Bratislava 21. decembra (TASR) - V pondelok 20. decembra sa začalo vysielanie novej televíznej stanice RTVS ŠPORT. Slávnostným prestrihnutím pásky jej vysielanie symbolicky odštartovali generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník, riaditeľ sekcie športu RTVS Matej Hajko a intendant Športu Marcel Merčiak. V novej televízii sa na diaľku ako prvá športovkyňa divákom prihovorila úradujúca víťazka Svetového pohára alpských lyžiarok Petra Vlhová.



Štart štvrtého televízneho okruhu je pre RTVS historickým momentom. "Všetko naše úsilie je zamerané na to, aby mali diváci zo sledovania našej novej športovej stanice čo najväčší zážitok. Verím, že šport na našich obrazovkách bude pre divákov aj inšpiráciou k zdravšiemu životnému štýlu. Čím viac sa budú hýbať, tým viac urobia pre svoje zdravie a duševnú pohodu," povedal generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník v oficiálnej tlačovej správe.



"Verím, že budeme napĺňať očakávania divákov. Chcem všetkým divákom odkázať, aby hlavne držali palce našim reprezentantom a keď už naši reprezentanti nebudú medzi tými najlepšími a nebudú v akcii o veľké medaily a tituly, verím, že si budú diváci vychutnávať na našich obrazovkách tých najlepších vo svetovom športe, pretože vrcholné umenie vrcholných športovcov stojí za to,“ poznamenal intendant ŠPORTU Marcel Merčiak. "Diváci sa majú na čo tešiť, no zároveň ich prosím, aby boli trpezliví. Pracujeme každý deň na tom, aby sa nám v rámci našich možností podarilo získavať čo najviac licencií a priniesť tak veľa skvelého športu na obrazovky RTVS," uviedol riaditeľ sekcie športu RTVS Matej Hajko.



Prvým programom, ktorý sa na obrazovkách ŠPORTU objavil, bola otváracia beseda s vyššie spomínanými účastníkmi a ďalšími hosťami pod moderátorskou taktovkou Oľgy Konečnej a Ľuboša Hlavenu. Po rozhovoroch nasledoval dokument o prípravách novej športovej televízie pod názvom Ako sa stavia sen. Neskôr si športoví nadšenci mohli pozrieť zápas 27. kola hokejovej Tipos extraligy Michalovce – Nitra.