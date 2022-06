RTVS ponúkne divákom všetky etapy tohto ročníka Tour de France

Bratislava 29. júna (TASR) - RTVS odvysiela všetky etapy blížiacich sa cyklistických pretekov Tour de France, ktoré odštartujú v piatok v Kodani aj s účasťou Petra Sagana.



"RTVS však športových fanúšikov tento rok poteší už v predstihu, a to v stredu 29. júna, keď na :Športe o 18.25 h odvysiela tímovú prezentáciu z Kodane. Prvú etapu Tour de France ponúkne RTVS na obrazovkách :Športu v piatok 1. júla od 17.00 h. Boj Petra Sagana budú môcť sledovať diváci a poslucháči v televíznom a rozhlasovom vysielaní ako aj na webe tdf.rtvs.sk," informovala RTVS v tlačovej správe.



RTVS ponúkne divákom všetkých 21 etáp v priamom prenose na televíznom okruhu :Šport v maximálnom možnom licenčnom rozsahu niečo vyše hodiny po štarte etapy až po jej cieľ. Preteky budú môcť diváci sledovať aj na špeciálnej podstránke tdf.rtvs.sk, kde návštevníci nájdu aj všetky dôležité informácie o pretekoch, aktuálne štatistiky a archív so všetkými etapami a sprievodným programom. Rozhlasových poslucháčov bude vysielanie Rádia Slovensko počas Tour de France pravidelne zásobovať informáciami vo všetkých spravodajských pozíciách, ako aj v prúdovom vysielaní.



Na športových fanúšikov čakajú Štúdiá Tour de France pred štartom a po ukončení každej etapy. Moderátormi štúdií budú Oľga Konečná a Dominik Kríž. RTVS opäť pokračuje aj v exkluzívnej spolupráci s predchodcami Petra Sagana vo World Tour pelotóne bratmi Petrom a Martinom Velitsovcami. Tí budú nielen exkluzívnymi expertnými hosťami v štúdiách, ale aj spolukomentátormi. Preteky budú opäť komentovať Vladimír Genda a Marek Marušiak.



RTVS vysiela štáby aj priamo do dejiska pretekov. Redaktori Zuzana Lučaničová a Samuel Brečka budú monitorovať pôsobenie Sagana a prinášať vlastné autorské materiály, ktoré doplnia štandardný prenos z pretekov. Prenosy bude RTVS dopĺňať aj o vlastné grafické informácie dôležité pre slovenských divákov.