RTVS prinesie kompletný program zápasov i sprievodné relácie MS 2022

Bratislava 3. mája (TASR) - RTVS prinesie divákom kompletný program z majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji. Tie odštartujú 13. mája vo fínskych mestách Tampere a Helsinki a po dvojročnej pauze už aj so zaplnenými tribúnami.



RTVS pripravila aj bohatý sprievodný program, vrátane osláv 20. výročia zisku historického majstrovského titulu slovenskej reprezentácie na MS vo Švédsku. "Po vyše dvoch rokoch obmedzení v súvislosti s pandémiou sme k prípravám vysielania MS pristúpili s nesmiernou radosťou. Šampionát sa uskutoční v krajine bez akýchkoľvek pandemických opatrení a navyše sa v ňom spája hneď niekoľko momentov. V prvom rade je to návrat divákov na štadióny a s tým spojená jedinečná atmosféra šampionátu do predpandemickej doby. Ďalším momentom je 20. výročie zisku zlata zo šampionátu v roku 2002 a tiež hokejový úspech z olympiády v Pekingu. Spojenie týchto vecí viedlo k tomu, že vysielanie chceme urobiť veľkolepo, inak ako doteraz, priniesť pre divákov aj viaceré novinky," povedal v tlačovej správe generálny riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník.



RTVS prinesie divákom a poslucháčom kompletný športový program na :Športe a vo vysielaní Rádia Slovensko. Odvysiela všetkých 64 zápasov, pričom v televíznom vysielaní ponúkne 34 priamych prenosov. Zvyšných 30 zápasov v základných skupinách, ako aj štvrťfinálové duely, ktoré sa hrajú súbežne, ponúkne divákom zo záznamu okamžite po skončení priameho prenosu. Všetky zápasy bude možné sledovať naživo online na webe rtvs.sk.



Rádio Slovensko ponúkne naživo poslucháčom všetky stretnutia slovenskej reprezentácie v skupine a v prípade postupu aj v play off a tiež finálový súboj. Zároveň bude poslucháčov informovať aj aktuálnymi živými vstupmi zo všetkých stretnutí základnej i vyraďovacej fázy v oboch dejiskách. "Veľkú časť vysielania vraciame na štadióny. Priamo vo Fínsku sme pripravili naše vlastné exkluzívne prostredia a zmenou prešlo aj bratislavské štúdio. Nové hokejové štúdio bude priamo prepojené so scénou Citronády a prvýkrát budeme pri vybraných zápasoch vysielať aj s divákmi. Televízne vysielanie je práve o tom, priniesť autentickú atmosféru priamo zo štadióna, čo i len trochu je to možné. Vnímam to z pozície diváka, ktorý sedí doma v obývačke a túži byť na šampionáte. My sa prostredníctvom nášho vysielania pokúšame preniesť divákom domov jedinečný hokejový zážitok v najlepšej možnej miere. Na prípravách usilovne pracujeme aj v týchto dňoch. Diváci sa majú rozhodne na čo tešiť a veríme, že sa nám podarí sprostredkovať im jedinečný hokejový zážitok korunovaný úspechom našej reprezentácie," povedal riaditeľ sekcie športu RTVS Matej Hajko.



Všetky zápasy bude v televíznom vysielaní sprevádzať hokejové štúdio MS. Dvadsať rokov od historického zlata v Göteborgu reflektuje aj zloženie tímu v dejisku majstrovstiev. Z Helsínk sa budú divákom prihovárať Vladimír Országh a Ondrej Rusnák, z Tampery Rastislav Konečný. Komentátorského postu sa zhostia Matej Hajko, Pavol Gašpar a Marek Marušiak v Helsinkách, v Tampere to bude Tomáš Košec. Priamo z Fínska sa prihlásia aj reportéri Barbora Žiačiková, Patrik Mitas a Tomáš Zagiba. Priamo v Helsinkách má RTVS pripravené vlastné hokejové štúdio priamo na štadióne. Zo štúdia v Mlynskej doline sa divákom prihovorí moderátorka Oľga Konečná a z pozície analytika Boris Valábik. Za Rádio Slovensko bude dianie v Helsinkách a Tampere monitorovať dvojica redaktorov: Matúš Čunderlík a Adam Bohuš.



Každý deň počas trvania MS sa diváci môžu tešiť na zábavnú tolkšou Richarda Lintnera Citronáda, ktorá sa bude venovať aj 20. výročiu historického hokejového zlata. Hneď po Citronáde dostane priestor základný spravodajský sumár dňa MS v kocke. Divákom ponúkne 30-minútový zostrih všetkých zápasov s originálnym komentárom a dozvedia sa všetky podstatné informácie z daného hracieho dňa.



Novinkou bude Fínsky denník, v ktorom postupne každý člen štábu RTVS v Helsinkách ponúkne svoj pohľad na šampionát, mesto samotné či fenomény Fínska ľahkým, fejtónovým perom a standupovou formou. Vysielať sa bude v prestávkach zápasov v hlavnom vysielacom čase.



Bohatý sprievodný program ponúkne poslucháčom aj Rádio Slovensko. Okrem reportáží a živých vstupov bude do prúdového vysielania zaraďovať aj rozhovory, publicistické materiály, zaujímavosti a novinky nielen z tábora slovenskej reprezentácie. Informácie z MS bude Rádio Slovensko prinášať aj v spravodajských blokoch - Rádiožurnál, v krátkych správach a špecializovaných športových reláciách - Športžurnál. MS v hokeji budú rezonovať aj v Nočnej pyramíde, hokejový hosť zavíta aj do relácie Hosť sobotného Dobrého rána Katy Martinkovej a v týždni od 9. do 13. mája odvysiela Rádio Slovensko aj tematický Príbeh na týždeň. Tesne pred začiatkom MS v hokeji sa poslucháči môžu tešiť na tematicky ladenú reláciu K veci.



RTVS prinesie všetky podstatné informácie a hokejové vysielanie aj v online prostredí na webe rtvs.sk, kde je špeciálna hokejová podstránka. Návštevníci na nej nájdu najnovšie aktuality zo šampionátu, štatistiky, tabuľky či program zápasov. Na webe bude možné tiež sledovať všetky zápasy, či už v priamom prenose, alebo zo záznamu, a tiež zostrihy zo zápasov. Plnohodnotný zážitok z MS v hokeji 2022 prinesie web aj pre užívateľov mobilných zariadení.