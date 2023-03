RTVS prinesie na obrazovky seriál MS na plochej dráhe s Vaculíkom

Bratislava 30. marca (TASR) - RTVS získala vysielacie práva na tohtoročné majstrovstvá sveta pretekov motocyklov na plochej dráhe. Na základe dohody RTVS s globálnym promotérom FIM Speedway Discovery Sports Events odvysiela verejnoprávny vysielateľ na televíznom okruhu :Šport naživo všetkých 10 tohtoročných kôl Speedway GP. Horúcim želiezkom v ohni v súboji o titul majstra sveta je tento rok slovenský plochodrážnik Martin Vaculík.



"Vysielanie Speedway GP v RTVS je skvelou správou pre slovenských fanúšikov aj pre mňa. Je to skvelý spôsob ako predstaviť tento šport čo najväčšiemu počtu ľudí. Veľmi sa teším z toho, že na :Športe budú môcť diváci sledovať všetky preteky v hlavnom vysielacom čase a cez víkend. Je to najlepšia propagácia pre plochú dráhu, akú môžeme mať," uviedol v tlačovej správe RTVS Vaculík, jeden z favoritov na titul.



"Martin Vaculík je vo svojom športe hviezdou globálneho významu a pre vysielanie RTVS bolo preto úplne prirodzeného pokúsiť sa dostať Speedway GP na obrazovky :Športu. Osobne veľmi rád spomínam na naše prenosy zo Speedway GP v rokoch 2010 a 2011, no vtedy sme ešte nemali také šťastie držať palce slovenskému pretekárovi. Nech sa Martinovi Vaculíkovi v tejto sezóne darí a my tak budeme môcť priniesť divákom naživo ďalší úspešný príbeh slovenského športu," povedal riaditeľ sekcie športu RTVS Ján Žgravčák. Vaculík je v súčasnosti svetová deviatka a päťnásobný víťaz pretekov Speedway GP po tom, ako 28. mája 2022 vystúpil na najvyšší stupienok na podujatí v Prahe a 1. októbra minulého roka opäť v záverečnom kole v poľskom meste Toruň. Sezóna Speedway GP odštartuje o necelý mesiac pretekmi FIM Speedway GP of Croatia - Donji Kraljevec, ktoré sa konajú v sobotu 29. apríla.