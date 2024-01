Rubiales bude čeliť súdnemu procesu v prípade sexuálneho útoku

Madrid 25. januára (TASR) - Bývalý prezident španielskej futbalovej federácie Luis Rubiales bude čeliť súdnemu procesu za aféru z predchádzajúcich MS žien. Štyridsaťšesťročný funkcionár pobozkal reprezentantku Jennifer Hermosovú na pery po triumfe Španielok nad Angličankami 1:0. V prípade dokázania viny hrozí Rubialesovi trest odňatia slobody až na štyri roky.



Sudca Francisco de Jorge vo štvrtok rozhodol, že vyšetrovanie poukazuje na to, že Rubialesov bozk "nebol odsúhlasený a bol vykonaný jednostranne." Funkcionár pobozkal hráčku na pery po finále MS, po ktorom sa Španielky radovali sa zo zisku svojho prvého titulu. Rubiales trval na tom, že bozk bol konsenzuálny, Hermosová to poprela. Sudca tiež rozhodol, že spolu s ním by mali byť súdení aj bývalý tréner Španielska Jorge Vilda a športový riaditeľ španielskeho mužského tímu Albert Luque za údajný nátlak na Hermosovú, aby prejavila prezidentovi podporu bezprostredne po škandále. Termín pojednávania zatiaľ nurčili.



Rubiales bol po tlaku politikov a futbalových osobností donútený odstúpiť zo svojho postu. Od Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) dostal trojročný dištanc a rovnako tri roky má zákaz pôsobenia v španielskom športe. Informovala o tom agentúra AP.